烏干達打算出兵莫桑比克？

非洲能源 / 地緣政治

位於東非地區的內陸國烏干達打算派遣軍隊前往正在準備大力開發油氣資源的非洲印度洋沿海國家莫桑比克打擊恐怖主義。尋求國際社會幫助反恐的莫桑比克總統本周會晤了烏干達總統，安全形勢是雙方的主要議題之一。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法文網2022年04月29日星期五報道，烏干達總統打算派遣部隊前往莫桑比克打擊恐怖主義。莫桑比克總統紐西（Filipe Nyusi）自本周三以來對烏干達展開為期三天的正式訪問。他在和烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）舉行的會晤結束後，兩人一同召開聯合新聞發布會。議題涉及莫桑比克自2017年以來爆發叛亂的德爾加杜角省（Cabo Delgado）的安全局勢。

RFI Carte / Mozambique : le village de Mbau de la province du Cabo Delgado est dans l'extrême nord du Mozambique. Ici, une carte du pays. (illustration) RFI Carte

本台法廣RFI通訊員露西（Lucie Mouillaud）發自坎帕拉（Kampala）的消息說，盧旺達（Rwanda）自2021年7月以來出兵赴莫桑比克打擊反叛人員。如今，烏干達總統不排除也會出兵前往莫桑比克。面對莫桑比克的紐西總統（Filipe Nyusi），烏干達的穆塞韋尼總統（Yoweri Museveni）表示，暫時僅是裝備，需要時會派部隊。他還補充說，如果問題長時間的持續，就會做出動員，甚至是在人員上予以協助。

RFI Image Archive / Mozambique : le président mozambicain Filipe Nyusi appelait la communauté internationale à lui venir en aide, notant que les terroristes étaient encore présents sur le terrain. Ici, une photo du Président Filipe Nyusi. (illustration) Miguel Martins/RFI

本台RFI法文報道指出，自2021年夏季以來，盧旺達和南部非洲發展共同體（SADC）已經調動軍隊進駐這一地區。不過，莫桑比克總統於一個月前，再度向國際社會發出呼籲，希望助其一臂之力，打擊恐怖主義。

RFI Image Archive / Ouganda: le Président Museveni envisage l'envoi de troupes au Mozambique pour lutter contre les terroristes. Ici, le président ougandais Yoweri Museveni, le 16 janvier 2022. (illustration) REUTERS - ABUBAKER LUBOWA / RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員注意到，烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）在新聞發布會上提到，坎帕拉當局現已派出了6000名軍人在索馬里，另有4000名作戰人員在剛果民主共和國。在莫桑比克的軍事行動可能還將取決於剛果（金）的局勢演變。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.