阿爾及利亞一民運領袖再遭逮捕

阿爾及利亞/反對派領袖遭逮捕

2020年7月2日，阿爾及利亞反對黨Hirac最具有代表性的人物之一卡里姆-塔布在離阿爾及爾56公里的科萊亞監獄臨時獲釋時受到民眾歡迎。

阿爾及利亞民主運動的領袖人物之一卡里姆-塔布被逮捕。阿爾及利亞人權聯盟說還不知道4月29日星期五晚上在卡里姆-塔布家中進行的這次新的逮捕的原因。卡里姆-塔布已經在2020年3月遭判刑被監禁了一年。

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據本台報道，29日星期五晚上7點，警察來到卡里姆-塔布(Karim Tabbou)在阿爾及爾的家中對他施行逮捕。據阿爾及利亞捍衛人權聯盟的一名成員說，他被帶到了新堡區的警察局。但是，官方對阿爾及利亞Hirac民主運動中最受歡迎的面孔之一的卡里姆-塔布新的逮捕的原因仍然不明，而全國解放囚犯委員會統計了該國仍然約300名政治犯。

卡里姆-塔布是該國一個小規模的反對黨的領袖，於去年已經服完了一年的刑期，因為他在2020年在自己的Facebook頁面上發了一個帖子，批評軍隊干預阿爾及利亞的政治事務。

本周早些時候，卡里姆-塔布發表了一篇題為 "向哈基姆-德巴茲致敬 "的文章，哈基姆-德巴茲是55歲的政治犯，是西部小鎮的一個普通家庭的父親，他在羈押期間因心臟病發作而死亡。卡里姆-塔布親自參加了哈基姆-德巴茲的葬禮，卡里姆-塔布稱哈基姆-德巴茲是阿爾及利亞 "人民的孩子 "，並稱讚 "用他虛弱的肩膀承擔了反對黨所表達的所有政治訴求的重擔"。卡里姆-塔布還指責當局是造成哈基姆-德巴茲死亡的 "唯一責任者"。