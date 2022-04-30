科特迪瓦:眾多飼養馬染怪病死

非洲生態 / 傳染病

在西非國家科特迪瓦，阿比讓的馬術中心爆發怪病。一種神秘的疾病在過去數周已造成二十來頭馬匹死亡。為了避免這種疾病傳染其它牲畜，當局採取防疫措施。阿比讓暫停賽馬活動，所有馬術中心都被禁止對外開放等。

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據本台RFI法文網2022年04月30日星期六報道，最近兩、三周以來，在科特迪瓦經濟中心阿比讓，馬術中心裡出現不正常的馬匹高死亡率現象。一種神秘的疾病造成二十來頭馬匹死亡。

獸醫們懷疑病毒可以感染人類 -

本台RFI通訊員皮埃爾（Pierre Pinto）發自阿比讓（Abidjan）的消息說，一切都發生在兩個多星期以前。獸醫部門接到通報，在兩個馬術中心裡有23匹馬發生死亡，另有其它馬匹染病。但患了什麼病？人們目前還不知道。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: à Abidjan, un mal étrange frappe les chevaux. Les compétitions hippiques ou rassemblements de chevaux sont interdits jusqu’à nouvel ordre. Ici, une présentation de chevaux. (illustration) RFI/Sayouba Traoré

根據後肢癱瘓、發燒、煩躁等癥狀，獸醫們認為兩種病毒最有可能：西尼羅河病毒（West Nile）或里夫特山谷熱病毒（vallée du Rift）。這兩種傳染病都可能感染人類。

實驗室取樣分析結果尚未定論 -

所做的取樣已被送往國外的兩座實驗室進行分析。其中之一剛剛有了結果，但和獸醫們之前的懷疑不同。另一實驗室尚未告知結果。為了避免這種神秘疾病蔓延到其它動物或牲畜，尤其是牛羊。在等待進一步的結論出來前，科特迪瓦動物和水產資源部採取了保留措施。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: à Abidjan, un mal étrange frappe les chevaux. Pour éviter la propagation éventuelle de cette maladie mystérieuse à d’autres animaux, bovins ou ovins notamment, des mesures conservatoires ont été prises par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ici, une réunion au point d'eau. (illustration) Agnès Rougier / RFI

阿比讓所有的馬術中心都對公眾關閉，馬匹禁止外出。未來幾天將在上述場所開展大規模的消毒行動。在新指令下達之前，禁止賽馬和馬群聚集。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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