-加納2022可可產量和出口量大減

非洲農業 / 氣候變化

瀕臨大西洋的西非國家加納和科特迪瓦都是全球重要的可可豆出產國。本台法廣RFI通訊員發自阿比讓的消息說，全球第二大可可豆出產國加納2022年產量暴跌，科特迪瓦的情況沒有那麼艱難。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在星期三播出的節目中的話題。

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本台RFI法文網2022年04月27日星期三在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出西非地區通訊員皮埃爾（Pierre Pinto）的一篇最新報道。加納是全球第二大可可豆的出產國，但今年的產量直線下降。阿克拉當局提到的理由是氣候。其鄰國科特迪瓦的情況沒有那麼困難。

RFI Image Archive / Au Ghana, la chute de la production de cacao. La période 2020-2021 avait été une année record pour les exportations ghanéennes de cacao, dépassant le million de tonne. (illustration) © Pixabay - dghchocolatier / RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Au Ghana, la chute de la production de cacao]。換作中文可譯為：[在加納，暴跌的可可產量]。以下予以簡介，供分享。

據本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道，阿克拉當局（Accra）宣布，加納可可豆出口大減，同比下降34%。照此數據，業內人士估計2021年至2022年度的產量在71萬到72萬5千噸之間。這是路透社引述多條渠道的消息。本收成季的產量比上一季下降31%。

加納可可豆2022年產量近十年來最低 -

如果以上數據得以確認，那將是最近11年來最低的產量。相反，在2020年至2021年度，加納的出口量創下紀錄，超過100萬噸。而本年度的糟糕收成是因為天氣，尤其是西非的哈麥丹風（Harmattan）。這種乾燥的熱風來自沙漠，出現在12月至03月間，嚴重影響可可籽的發育。

加納鄰國科特迪瓦2022年的產量穩定 -

一些專家懷疑氣候因素被解釋為產量暴跌的唯一原因。去年，加納和科特迪瓦之間的價格差曾觸發科特迪瓦可可豆湧向加納。這也在一定程度上解釋了加納去年何以產量創下紀錄。儘管沒有任何統計數據可以對這種實際的或假設的情況予以量化，甚至連予以確證都不可能。

RFI Carte / Afrique : Au Ghana, la chute de la production de cacao en 2022. Ici, la Côte d'Ivoire et le Ghana (illustration) RFI Carte

無論如何，科特迪瓦今年的產量穩定，這是國際可可組織（ICCO-Organisation internationale du Cacao）的預測。儘管，這兩個國家比鄰相依。但科特迪瓦沒有遭受類似加納那樣的氣候危害，既沒有哈麥丹風（Harmattan），也沒有乾旱。

加納將進入2022年可可豆過渡採收期 -

加納的數字拖累了非洲的產量，造成本收成季的整體產量有所下降。此外，專家們還認為，加納即將在6月份開始的過渡採收期的產量將降至8萬噸，而去年則是25萬噸，原因仍就是由於氣候。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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