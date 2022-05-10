尼日利亞取消因煤油暫停班機

非洲社經 / 航空運輸

俄羅斯因攻打烏克蘭遭到國際制裁，引發全球石油行情高漲，導致眾多國家碳氫燃料價格飆升。在非洲的人口第一大國尼日利亞，航空運營商協會（AON）於上周五曾對外宣布，由於航空煤油價格飆漲決定從本周起暫停國內航班，以期政府做出切實的承諾。如此聲明，立竿見影，引起政治高層的重視。這一機構現已宣布，取消原計畫在2022年05月09日星期一開始執行的停飛國內航班的決定。

廣告 繼續瀏覽後續

來自阿布賈的消息顯示，尼日利亞航空運營商協會（AON）現已決定，放棄原計畫在周一開始實施的、由於燃油價格高漲而停飛國內航班的措施。

烏克蘭的衝突致航空燃料價格成倍飆升 -

據本台法廣RFI法文報道，尼日利亞廣大疆域飽受不安全之苦。航空屬於連結大城市之間最安全和最有效的交通運輸方式。但航空煤油JetA1的價格在過去幾個月里翻了四倍，致使航空公司的運營成本幾乎翻倍。除了任由票價暴漲，否則只剩選擇停運。不過，尼日利亞航空運營商協會（AON）也承認，在當前民眾經濟情況極其艱難的背景下，這樣的決定將不利於生產力。

RFI Image Archive / Nigeria: les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Ici, des passagers embarquent dans un avion reliant Lagos à Abuja au Nigeria le 9 juillet 2020. (illustration) AP Photo - Sunday Alamba / RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員發自拉各斯（Lagos）的消息指出，尼日利亞航空運營商協會（AON）此前的這一決定，在剛剛過去的周末里觸發眾多反應。航空部長指出，尤其要警惕停航對尼日利亞民眾和全世界旅行者的倍增效應。今年2月份，尼日利亞國內航空公司曾因想規定，每張機票價格至少5萬奈拉（naira）的下限，相當於114歐元，而備受批評。

尼日利亞政府高層承諾將予以緊急干預 -

據尼日利亞航空運營商協會（AON）在一份聲明中透露，收到政府最高層的眾多電話承諾，將對航空煤油JetA1價格不斷上漲做出緊急干預。尼日利亞消費者保護委員會(FCCPC)則表示，將尋求與主要燃油貿易商達成一項可以接受的協議。

尼日利亞是非洲主要石油生產和出口國 -

RFI Carte Archive / Nigéria. 存檔地圖：尼日利亞也被譯作奈及利亞。 © RFI

相關報道指出，尼日利亞雖然是非洲重要的石油生產國和出口國，但也是成品油的凈進口國。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.