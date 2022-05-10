非洲社經 / 航空運輸

尼日利亞取消因煤油暫停班機

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Nigéria : les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Les autorités appelant l'Association des opérateurs aériens du Nigeria (AON) "à considérer l'effet multiplicateur de l'arrêt de leurs opérations sur les Nigérians et voyageurs du monde entier". Ici, le Vice President Yemi Osinbajo et le ministre d'Aviation Hadi Sirika. (illustration)
Nigéria : les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Les autorités appelant l'Association des opérateurs aériens du Nigeria (AON) "à considérer l'effet multiplicateur de l'arrêt de leurs opérations sur les Nigérians et voyageurs du monde entier". Ici, le Vice President Yemi Osinbajo et le ministre d'Aviation Hadi Sirika. (illustration) © Nigeria presidency / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
6 分鐘

俄羅斯因攻打烏克蘭遭到國際制裁，引發全球石油行情高漲，導致眾多國家碳氫燃料價格飆升。在非洲的人口第一大國尼日利亞，航空運營商協會（AON）於上周五曾對外宣布，由於航空煤油價格飆漲決定從本周起暫停國內航班，以期政府做出切實的承諾。如此聲明，立竿見影，引起政治高層的重視。這一機構現已宣布，取消原計畫在2022年05月09日星期一開始執行的停飛國內航班的決定。

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來自阿布賈的消息顯示，尼日利亞航空運營商協會（AON）現已決定，放棄原計畫在周一開始實施的、由於燃油價格高漲而停飛國內航班的措施。

烏克蘭的衝突致航空燃料價格成倍飆升 -

據本台法廣RFI法文報道，尼日利亞廣大疆域飽受不安全之苦。航空屬於連結大城市之間最安全和最有效的交通運輸方式。但航空煤油JetA1的價格在過去幾個月里翻了四倍，致使航空公司的運營成本幾乎翻倍。除了任由票價暴漲，否則只剩選擇停運。不過，尼日利亞航空運營商協會（AON）也承認，在當前民眾經濟情況極其艱難的背景下，這樣的決定將不利於生產力。

Image RFI Archive - Nigéria - Kérosène
RFI Image Archive / Nigeria: les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Ici, des passagers embarquent dans un avion reliant Lagos à Abuja au Nigeria le 9 juillet 2020. (illustration) AP Photo - Sunday Alamba / RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員發自拉各斯（Lagos）的消息指出，尼日利亞航空運營商協會（AON）此前的這一決定，在剛剛過去的周末里觸發眾多反應。航空部長指出，尤其要警惕停航對尼日利亞民眾和全世界旅行者的倍增效應。今年2月份，尼日利亞國內航空公司曾因想規定，每張機票價格至少5萬奈拉（naira）的下限，相當於114歐元，而備受批評。

尼日利亞政府高層承諾將予以緊急干預 -

據尼日利亞航空運營商協會（AON）在一份聲明中透露，收到政府最高層的眾多電話承諾，將對航空煤油JetA1價格不斷上漲做出緊急干預。尼日利亞消費者保護委員會(FCCPC)則表示，將尋求與主要燃油貿易商達成一項可以接受的協議。

尼日利亞是非洲主要石油生產和出口國 -

Image RFI Archive - Nigéria
RFI Carte Archive / Nigéria. 存檔地圖：尼日利亞也被譯作奈及利亞。 © RFI

相關報道指出，尼日利亞雖然是非洲重要的石油生產國和出口國，但也是成品油的凈進口國。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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