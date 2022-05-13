埃博拉:世衛談剛果(金)的疫情

醫療衛生 / 埃博拉疫情

在非洲國家剛果民主共和國（RD Congo）,位於該國西北部的赤道省（Equateur）的省會姆班達卡（Mbandaka）三周前發現埃博拉病毒的蹤跡。儘管已有多名確診患者死亡，但世衛組織（OMS/WHO）對控制住這次疫情有信心。

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據世界衛生組織專家2022年05月12日星期四在新聞發布會上所通報的數據，已有3名確診患者染病死亡。

RFI Image Archive / Ebola : en RD Congo, l'OMS se dit confiante sur la suite de l'épidémie d'Ebola dans le nord-ouest du pays. Ici, Affiche de sensibilisation au virus Ebola. (illustration) RFI/Léa-Lisa Westerhoff

儘管，本次埃博拉首宗病例的源頭目前尚未明確，但世衛組織的專家們對自05月04日以來沒有發現新的病例感到鼓舞。就此，本台法廣RFI記者亞歷山大（Alexandra BRANGEON）從現場發回了這一新聞發布會的錄音片段。

世衛組織認為可以控製得住疫情 -

世衛組織專家表示：這有些令人感到鼓舞。這是與上一波疫情相比較。不過，仍有近480名接觸者依然正處於病理觀察下。應對措施的所有支持都已實地鋪開。現場有疫苗，還有相應的特別醫療處理措施。世衛組織的專家還在新聞發布會上認為，鑒於當地的應對能力，能夠迅速控制本次疫情。

RFI Image Archive / Ebola : Epidémie en RD Congo. (illustration) RFI

剛果(金)疫情爆發區為交通樞紐 -

本台法廣RFI法文報道指出，本次發現埃博拉病毒蹤跡的剛果民主共和國（RDC）赤道省（Equateur）省會姆班達卡（Mbandaka）位於剛果河畔，是一座人口近百萬的大城市。當地不僅有機場，還有河港與碼頭，以及四通八達的公路網。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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