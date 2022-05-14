尼日爾削涉嫌政變軍官們軍籍
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西非內陸國尼日爾（Niger）也被譯作尼日，是薩赫勒地區打擊恐怖主義的關鍵國家。該國在一年前曾發生未遂軍事政變陰謀的傳聞現已得到證實。尼日爾軍方近日取銷了六名涉嫌捲入在2021年03月30日至31日晚策畫未遂政變軍官們的軍籍，其中三人為上校軍銜。他們都曾身居要職。這一未遂政變因尼日爾共和國衛隊反應迅速而未能得逞。
據本台法廣RFI法文網2022年05月14日星期六報道，在尼日爾，六名軍官剛剛被撤銷軍籍。軍隊總參謀長簽署的一份文本證實了這一消息。文件中所提及的理由是犯下了嚴重的和重大的過失。而軍事法庭則指控他們在一年前，現總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）在2021年04月02日正式上任的前夜，涉嫌捲入策畫一次未遂政變。
涉嫌捲入未遂政變的軍官被吊銷軍籍 -
本台法廣RFI通訊員穆薩（Moussa Kaka）發自尼亞美（Niamey）的消息說，尼日爾軍隊總參謀長莫迪將軍（Général Salifou Modi）逐一頒布命令，取消了上述六名軍官的軍職。這六名遭撤職的軍官有三人是上校、一人是上尉和兩名中尉。他們現在都已被取銷了軍籍。一名將級軍官指出，軍隊總參謀部指控相關者嚴重過失，違反軍紀。這是軍紀懲處，不屬於司法追究。
軍事法庭指控他們涉嫌捲入在2021年03月30日至31日晚策畫未遂政變，針對那時即將離任的優素福總統（Mahamadou Issoufou）政權。距當選的新總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）2021年04月02日正式上任的日期僅48小時。
涉嫌捲入未遂政變的軍官都身居要職 -
這六人當時在軍隊系統中都身居要職。三名上校高級軍官的職務分別為：總參謀部行動主管、蒂拉貝里大區(Tillaberi)第一防區指揮官、多索大區（Dosso）第112混戰營代理指揮官。
本台法廣RFI法文網報道提到，一名上尉(2021年4月在貝寧被捕)和一名特種部隊指揮官當時本應攻佔總統府，但由於尼日爾共和國衛隊反應迅速而未能得逞。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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