尼日爾削涉嫌政變軍官們軍籍

非洲政治 / 安全穩定

西非內陸國尼日爾（Niger）也被譯作尼日，是薩赫勒地區打擊恐怖主義的關鍵國家。該國在一年前曾發生未遂軍事政變陰謀的傳聞現已得到證實。尼日爾軍方近日取銷了六名涉嫌捲入在2021年03月30日至31日晚策畫未遂政變軍官們的軍籍，其中三人為上校軍銜。他們都曾身居要職。這一未遂政變因尼日爾共和國衛隊反應迅速而未能得逞。

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據本台法廣RFI法文網2022年05月14日星期六報道，在尼日爾，六名軍官剛剛被撤銷軍籍。軍隊總參謀長簽署的一份文本證實了這一消息。文件中所提及的理由是犯下了嚴重的和重大的過失。而軍事法庭則指控他們在一年前，現總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）在2021年04月02日正式上任的前夜，涉嫌捲入策畫一次未遂政變。

涉嫌捲入未遂政變的軍官被吊銷軍籍 -

本台法廣RFI通訊員穆薩（Moussa Kaka）發自尼亞美（Niamey）的消息說，尼日爾軍隊總參謀長莫迪將軍（Général Salifou Modi）逐一頒布命令，取消了上述六名軍官的軍職。這六名遭撤職的軍官有三人是上校、一人是上尉和兩名中尉。他們現在都已被取銷了軍籍。一名將級軍官指出，軍隊總參謀部指控相關者嚴重過失，違反軍紀。這是軍紀懲處，不屬於司法追究。

RFI Image Archive / Niger : six officiers viennent d'être radiés de l'armée. Le tribunal militaire les accuse d’être impliqués de la tentative présumée de coup d’Etat dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 contre le régime de Mahamadou Issoufou, 48h avant l’investiture du nouveau président élu Mohamed Bazoum. Ici, Mahamadou Issoufou, le président nigérien du 7 avril 2011 au 2 avril 2021 (illustration). RFI

軍事法庭指控他們涉嫌捲入在2021年03月30日至31日晚策畫未遂政變，針對那時即將離任的優素福總統（Mahamadou Issoufou）政權。距當選的新總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）2021年04月02日正式上任的日期僅48小時。

涉嫌捲入未遂政變的軍官都身居要職 -

這六人當時在軍隊系統中都身居要職。三名上校高級軍官的職務分別為：總參謀部行動主管、蒂拉貝里大區(Tillaberi)第一防區指揮官、多索大區（Dosso）第112混戰營代理指揮官。

RFI Carte Archive / Niger : une carte indiquant la capitale Niamey et la ville de Dosso. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家尼日爾 ：首都尼亞美和多索城。 (Carte : GeoAtlas / RFI)

本台法廣RFI法文網報道提到，一名上尉(2021年4月在貝寧被捕)和一名特種部隊指揮官當時本應攻佔總統府，但由於尼日爾共和國衛隊反應迅速而未能得逞。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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