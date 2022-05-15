索馬里:議會投票選舉新總統
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地處非洲之角（la Corne de l'Afrique）的索馬里（Somalie）,首都摩加迪沙周日氣氛緊張。在非洲聯盟（UA）軍事力量的保護下，議員們周日要在首都機場的一個倉庫里選舉新總統。有36名總統候選人參與角逐，其中包括任期屆滿的現總統法馬約（Mohamed Abdullahi Farmajo）尋求連任。
據本台法廣RFI2022年05月15日星期天的法文報道，索馬里議會按計畫應於當天，在非洲聯盟（UA）軍事力量的保護下，選舉一名新總統。投票地點是在首都摩加迪沙機場的一個倉庫里。出於安全原因，警方宣布在首都實施宵禁。最終，在一名候選人於周六退出競選後，共有36名候選人參與角逐。
任期屆滿的現總統法馬約（Mohamed Abdullahi Farmajo）也尋求連任，面對索馬里政壇的多名重量級政治人物。
索馬里議會投票選舉新總統影響重大 -
本台法廣RFI東非地區通訊員弗羅朗絲（Florence Morice）發自內羅畢（Nairobi）的消息說，索馬里議會期待已久的本次總統選舉曾經多次延期。這標誌了索馬里已經歷時一年多之久、造成國家嚴重分裂、影響打擊伊斯蘭青年黨（shebab）的政治危機的結束。
索馬里因選舉總統造成首都氣氛緊張 -
本台法廣RFI法文網指出，索馬里首都全城實施宵禁，以及選舉在高度戒備中倉庫里進行，這些安全措施證明了本次投票的重要性。這一選舉被認為可以翻過索馬里混亂的和漫長的選舉程序的一頁。這在一年多時間以來，不僅造成緊張氣氛，還引發安全力量內部的分歧，甚至於去年4月在首都市中心爆發武裝衝突。
索馬里極端分子加強攻擊以鞏固戰果 -
眾多分析人士認為，之前的危機阻擾甚至癱瘓了打擊伊斯蘭青年黨。在過去幾個月里，極端分子加強襲擊，在一些地區穩固他們的戰果。
與此同時，非洲聯盟（UA）預計要在2024年底前，讓國際力量逐步撤出索馬里。
索馬里新總統將面對眾多國內外挑戰 -
本次選舉對索馬里未來的經濟也十分重要。國際貨幣基金組織（FMI）威脅會暫停對該國預算極其重要的援助計畫，如果新的行政當局不迅速重啟談判和實施某些改革。希拉爾研究所(Institut Hiraal)的主任、安全問題專家在接受本台法廣RFI通訊員採訪時指出，索馬里新總統將面臨眾多挑戰，首先是要在索馬里國內達成和解，讓派系之間實現和解。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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