索馬里:議會投票選舉新總統

地緣政治 / 索馬里議會選舉總統

地處非洲之角（la Corne de l'Afrique）的索馬里（Somalie）,首都摩加迪沙周日氣氛緊張。在非洲聯盟（UA）軍事力量的保護下，議員們周日要在首都機場的一個倉庫里選舉新總統。有36名總統候選人參與角逐，其中包括任期屆滿的現總統法馬約（Mohamed Abdullahi Farmajo）尋求連任。

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據本台法廣RFI2022年05月15日星期天的法文報道，索馬里議會按計畫應於當天，在非洲聯盟（UA）軍事力量的保護下，選舉一名新總統。投票地點是在首都摩加迪沙機場的一個倉庫里。出於安全原因，警方宣布在首都實施宵禁。最終，在一名候選人於周六退出競選後，共有36名候選人參與角逐。

RFI Dessin Archive / Somalie : élection d’un nouveau président ce dimanche 15 mai 2022 dans un hangar de l'aéroport de la capitale sous protection de la force de l'Union africaine. Le sortant Mohamed Abdullahi Farmajo est candidat à sa réélection, contre plusieurs poids lourds de la politique somalienne (illustration). Ici, le président Mohamed Farmajo appelle à des pourparlers politiques urgents avec les partis d'opposition. (01/05/2021) © FMM - RFI Dessin

任期屆滿的現總統法馬約（Mohamed Abdullahi Farmajo）也尋求連任，面對索馬里政壇的多名重量級政治人物。

索馬里議會投票選舉新總統影響重大 -

本台法廣RFI東非地區通訊員弗羅朗絲（Florence Morice）發自內羅畢（Nairobi）的消息說，索馬里議會期待已久的本次總統選舉曾經多次延期。這標誌了索馬里已經歷時一年多之久、造成國家嚴重分裂、影響打擊伊斯蘭青年黨（shebab）的政治危機的結束。

索馬里因選舉總統造成首都氣氛緊張 -

本台法廣RFI法文網指出，索馬里首都全城實施宵禁，以及選舉在高度戒備中倉庫里進行，這些安全措施證明了本次投票的重要性。這一選舉被認為可以翻過索馬里混亂的和漫長的選舉程序的一頁。這在一年多時間以來，不僅造成緊張氣氛，還引發安全力量內部的分歧，甚至於去年4月在首都市中心爆發武裝衝突。

索馬里極端分子加強攻擊以鞏固戰果 -

眾多分析人士認為，之前的危機阻擾甚至癱瘓了打擊伊斯蘭青年黨。在過去幾個月里，極端分子加強襲擊，在一些地區穩固他們的戰果。

RFI Image Archive / Somalie : la nouvelle force de l’Union africaine - Atmis adopté fin mars, prévoit un retrait progressif des forces internationales d’ici fin 2024. Ici, la force de l'Union africaine en Somalie. (illustration) © Getty Images / RFI Image Archive

與此同時，非洲聯盟（UA）預計要在2024年底前，讓國際力量逐步撤出索馬里。

索馬里新總統將面對眾多國內外挑戰 -

本次選舉對索馬里未來的經濟也十分重要。國際貨幣基金組織（FMI）威脅會暫停對該國預算極其重要的援助計畫，如果新的行政當局不迅速重啟談判和實施某些改革。希拉爾研究所(Institut Hiraal)的主任、安全問題專家在接受本台法廣RFI通訊員採訪時指出，索馬里新總統將面臨眾多挑戰，首先是要在索馬里國內達成和解，讓派系之間實現和解。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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