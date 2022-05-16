乍得:歐洲代表團訪醫院營養科

非洲糧食安全 / 法國慈善組織

非洲薩赫勒地區（Sahel）現有近4千萬民眾面臨饑荒的威脅。歐洲方面一個代表團走訪了乍得首都一家醫院的營養科，了解該國的饑荒和營養不良問題。歐洲慈善機構、法國非政府組織國際醫療行動聯盟（ALIMA）任務團長接受了本台法廣RFI通訊員的現場採訪。

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乍得超過200萬民眾處於糧食不安全 -

在乍得，營養不良問題讓人感到觸目驚心。世界糧食計畫署（PAM/WFP）認為，該國有超過200萬民眾處於高度的糧食不安全狀況。

RFI Image Archive / Logo PAM - Programme Alimentaire Mondial 存檔圖片：世界糧食計畫署 © PAM / RFI Image Archive

聯合國（ONU）與歐洲慈善機構、法國非政府組織國際醫療行動聯盟（ALIMA）估計，乍得23個省或大區中，有17個存在令人感到不安的營養問題。

乍得當前糧食不足源於去年降雨量少 -

在乍得首都恩賈梅納（N'Djamena）一座大醫院的營養科（unité nutritionnelle），法國非政府組織國際醫療行動聯盟（ALIMA）的任務團團長吉安加拉醫生（Dr Claude Kiangala）在接受本台法廣RFI通訊員奧蕾莉（Aurélie Bazzara-Kibangula）實地採訪時說：“這是因為去年的降雨量不多，人們生產的也不多。這確實造成了糧食不足。再加上食品價格正在提高。這是災難性的，乍得當前的營養不良狀況。”

國際醫療行動聯盟幫助婦女保護兒童 -

據介紹，歐洲慈善機構、法國非政府組織國際醫療行動聯盟（ALIMA）行政總部位於巴黎，行動總部則是在塞內加爾首都達喀爾（Dakar）。

RFI Image Archive / ALIMA est une association humanitaire, enregistrée comme association loi de 1901 et son siège se situe à Paris en France. Ici, Cubes : chambres d’urgences biosécurisées pour épidémies, montées dans le Centre de traitement d'EBOLA de Béni installé par l’ONG Alima. 24 août 2018. (illustration) RFI / Florence Morice

國際醫療行動聯盟（ALIMA）這一人道組織的活動範圍遍及非洲10多個國家，其宗旨是幫助婦女保護兒童，應對饑荒。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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