阿比讓聯合國COP15接近尾聲

非洲氣候 / 地球生態

為期兩周的《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)即將於2022年05月20日星期五在西非國家科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）落下帷幕。世界氣象組織（OMM/WMO）的專家接受本台法廣RFI記者採訪時呼籲各國做好準備應對乾旱的發展。

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RFI Image Archive / COP 15 à Abidjan: face à la progression des sécheresses, les États doivent se préparer. Ici, le barrage de Theewaterskloof, source d'approvisionnement en eau essentielle de la ville du Cap en Afrique du Sud, montre de faibles niveaux le 16 avril 2017 à cause de la sécheresse. (illustration) AP - Halden Krog / RFI Image Archive

據本台法廣RFI2022年05月19日星期四的法文報道，正在阿比讓召開的《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)的重要挑戰之一就是要促使195個與會國家達成一項共同協議，應對乾旱和沙漠的熱風。儘管當前勢態嚴重，但達成這一目標似乎仍然渺茫。

全球乾旱問題加劇 -

本台法廣RFI記者珍妮（Jeanne Richard）發自阿比讓（Abidjan）《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)會場的消息說，聯合國在一周前（2022年05月11日）發布的一份最新報告顯示，在20年間，全球乾旱的次數和時段增多了30%。非洲尤其脆弱。解決問題的辦法是存在的，但除了一份政治宣言外，在科特迪瓦的本次大會上達成堅定的和約束力的承諾的可能性很小。

氣候變化加劇乾旱 -

RFI Image Archive / OMM : depuis les années 1970, les sécheresses ont causé la mort de 650 000 personnes dans le monde. Aucun continent n’est épargné, et le changement climatique promet des épisodes plus fréquents et plus longs. Ici, logo de l'Organisation Météorologique Mondiale (Photo d'illustration) 存檔圖片 ：世界氣象組織（WMO） © RFI Image Archive

世界氣象組織（OMM/WMO）應用氣候學部門負責人指出，自上一世紀70年代以來，乾旱在全球已造成65萬人死亡。沒有任何一個大洲得以倖免。氣候變化造成這一插曲更加頻繁、更加長久。他接受採訪解釋說，在某個區域，就算未來十年的降雨量保持穩定，但由於氣溫升高，土壤的水分還是將會減少。人們所遇到的乾旱更多，是因為水蒸發的更快。包括灌溉渠也如此，植物存活將需要更多的水。

專家呼籲防備乾旱 -

世界氣象組織（OMM/WMO）應用氣候學部門負責人認為，各國需要做好防備：節約用水，乾旱時限制用水，並做好預防準備措施，因為解決辦法是存在的。他還表示，在許多地方，植被消失了。重新植樹、植灌木等，有助於恢復土壤、恢復水流，阻擋風蝕，強化某些地區對乾旱的抵禦能力。

對抗乾旱從長計議 -

本台法廣RFI法文網報道指出，儘管世界氣象組織的這名專家並不期待本次《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)能夠就乾旱取得重要承諾。但這是一個階段，鑒於國際談判需要時間。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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