阿比讓聯合國COP15接近尾聲
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為期兩周的《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)即將於2022年05月20日星期五在西非國家科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）落下帷幕。世界氣象組織（OMM/WMO）的專家接受本台法廣RFI記者採訪時呼籲各國做好準備應對乾旱的發展。
據本台法廣RFI2022年05月19日星期四的法文報道，正在阿比讓召開的《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)的重要挑戰之一就是要促使195個與會國家達成一項共同協議，應對乾旱和沙漠的熱風。儘管當前勢態嚴重，但達成這一目標似乎仍然渺茫。
全球乾旱問題加劇 -
本台法廣RFI記者珍妮（Jeanne Richard）發自阿比讓（Abidjan）《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)會場的消息說，聯合國在一周前（2022年05月11日）發布的一份最新報告顯示，在20年間，全球乾旱的次數和時段增多了30%。非洲尤其脆弱。解決問題的辦法是存在的，但除了一份政治宣言外，在科特迪瓦的本次大會上達成堅定的和約束力的承諾的可能性很小。
氣候變化加劇乾旱 -
世界氣象組織（OMM/WMO）應用氣候學部門負責人指出，自上一世紀70年代以來，乾旱在全球已造成65萬人死亡。沒有任何一個大洲得以倖免。氣候變化造成這一插曲更加頻繁、更加長久。他接受採訪解釋說，在某個區域，就算未來十年的降雨量保持穩定，但由於氣溫升高，土壤的水分還是將會減少。人們所遇到的乾旱更多，是因為水蒸發的更快。包括灌溉渠也如此，植物存活將需要更多的水。
專家呼籲防備乾旱 -
世界氣象組織（OMM/WMO）應用氣候學部門負責人認為，各國需要做好防備：節約用水，乾旱時限制用水，並做好預防準備措施，因為解決辦法是存在的。他還表示，在許多地方，植被消失了。重新植樹、植灌木等，有助於恢復土壤、恢復水流，阻擋風蝕，強化某些地區對乾旱的抵禦能力。
對抗乾旱從長計議 -
本台法廣RFI法文網報道指出，儘管世界氣象組織的這名專家並不期待本次《聯合國防治荒漠化公約》第15次締約方大會(UNCCD-COP15)能夠就乾旱取得重要承諾。但這是一個階段，鑒於國際談判需要時間。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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