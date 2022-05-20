喀麥隆在危機下迎國慶50周年

非洲社會 / 地緣政治

位於非洲中西部、大西洋幾內亞灣沿岸的喀麥隆，2022年05月20日星期五迎來第50個國慶節。這也是喀麥隆紀念在1972年05月20日以公投方式通過新憲法，決定由聯邦制改為單一制政體。就此，法廣RFI記者當天在喀麥隆英語區做現場採訪，並發回了實地報導。

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據本台法廣RFI2022年05月20日周五法文報導的介紹，喀麥隆的英語地區長期存在分離主義團體與中央政府之間的戰爭。在英語區人口最多的城市、西北地區重鎮巴門達（Bamenda），這裡的氣氛沉重。

喀麥隆多年的衝突影響國民團結 -

本台法廣RFI記者塞巴斯蒂安（Sébastien Németh）發自實地的消息描述說，在街頭，軍隊在準備當天的國慶遊行。然而，在經歷了多年的衝突後，失去了節日的氣氛。

RFI Image / Cameroun : à Bamenda, capitale du Nord-Ouest, l'ambiance est lourde. La ville est en guerre. Ici, les violences à Bamenda, une des villes anglophones les plus importantes du Cameroun, le 1er octobre 2017. (illustration) RFI Image

一名74歲的退休老人約翰（John）表示，喀麥隆人的團結已經不存在了。他在接受本台法廣RFI記者採訪中指責喀麥隆現總統向說英語的國民們宣戰，殺害子民、焚燒房屋，造成再也無法回到過去。

分離主義者在開展全城罷工罷市 -

自周一以來，一個分離主義團體宣布，全城罷工罷市五天。所以巴門達（Bamenda）的街頭很空蕩。分離主義者威脅會殺害那些外出的人。就此，一名30來歲的商人漢森（Hanson）呼籲對話。他在接受本台法廣RFI記者採訪時形容，處於戰爭中的巴門達（Bamenda）如今如同一座鬼城。當地的情況和經濟中心港城杜阿拉（Douala）或政治中心首都雅溫得（Yaoundé）不同。他認為不應強行分裂，而是應該通過對話找到一種大家都能夠接受的制度。

喀麥隆不想分裂的民眾被迫遷徙 -

本台法廣RFI法文報導說，許多喀麥隆人逃離了衝突地區。

RFI Image Archive / Cameroun : à Bamenda, capitale du Nord-Ouest, l'ambiance est lourde. Beaucoup ont fui la région. Ici, la gare routière de Moghamo à Bamenda, alors que les gens fuient la région anglophone. (illustration) RFI / Alphonse Tebeck

一位如今搬遷到杜阿拉（Douala）的醫生尼克（Nick）不希望分裂，並接受了本台法廣RFI記者的採訪。這名醫生說：“國家應該保持和睦，如同一個家庭。但在一個家中，沒有關愛、沒有信任、沒有尊重就不能團結。不能以毆打來強迫人們團結在一起。”

喀麥隆當局如今得靠軍隊來維穩 -

本台法廣RFI法文報導注意到，連續多日，喀麥隆調動軍隊，以保證巴門達（Bamenda）在國慶節當天處於高度警戒下。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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