非洲資源 / 生態環境

馬達加斯加:力拓面對社區風潮

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RFI Image / Madagascar: arrêt des activités de la principale mine du pays, filiale de Rio Tinto. Ici, vue aérienne de l'exploitation minière d'ilménite par QMM en périphérie de Fort Dauphin. Au sud, la lagune dans laquelle les pêcheurs affirment avoir de plus en plus de mal à trouver du poisson. (illustration)
RFI Image / Madagascar: arrêt des activités de la principale mine du pays, filiale de Rio Tinto. Ici, vue aérienne de l'exploitation minière d'ilménite par QMM en périphérie de Fort Dauphin. Au sud, la lagune dans laquelle les pêcheurs affirment avoir de plus en plus de mal à trouver du poisson. (illustration) © RFI/Sarah Tétaud
作者： 尼古拉
9 分鐘

在臨近非洲東海岸的印度洋島國馬達加斯加，國際知名的跨國礦企力拓集團（Rio Tinto）旗下分公司QMM(QIT Madagascar Minerals)經營的一座鈦鐵礦(ilménite)與當地民眾之間的矛盾在惡化，導致通往礦場的唯一道路遭示威者封鎖，而被迫宣布暫停生產。鑒於當前事態嚴重影響企業的整體形象，力拓集團打算退出該國，另尋更佳投資地點。馬達加斯加礦企QMM(QIT Madagascar Minerals）只是力拓集團在全球30多個分支之一。

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據本台法廣RFI法廣網2022年05月22日星期天報道，在馬達加斯加，力拓集團（Rio Tinto）旗下分公司QMM(QIT Madagascar Minerals)在東南角多凡堡（Fort-Dauphin）合資經營的一座鈦鐵礦如今陷入動蕩。這裡是馬達加斯加的第三大礦場，力拓集團占股80%，馬達加斯加國家占股20%。

Image RFI Archive - Madagascar - Fort-Dauphin
RFI Image Archive / Madagascar: arrêt des activités de la principale mine du pays, filiale de Rio Tinto. Ici, vue de Fort-Dauphin depuis le Pic Saint-Louis, à Madagascar. (illustration) PFFD - CC - Wikimedia Commons / RFI Image Archive

鑒於當地在本周發生爭執後，示威者自周四以來封鎖送往礦場的唯一通道，企業因此被迫宣布停產。企業管理層與示威者領袖之間無法達成協議，雙方處於僵持之中。

雙方分歧之一涉及賠償 -

綜合本台法廣RFI通訊員羅爾（Laure Verneau）在過去不到24小時里發自馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的兩則最新消息，參加談判的一名多凡堡（Fort-Dauphin）居民、當地知名協會的會長透露，目前仍無協議，雙方的分歧點在於示威者要求用現金支付賠償，而企業方面卻不想直接給錢。

政府多名部長參加談判 -

本台法廣RFI法文網報道說，周六晚，通往QMM礦場的唯一道路仍然被示威者封鎖。午夜時，談判仍在繼續。除了礦企領導和當地居民之外，與會的還有水利部長、環境部長和國防部長。

民眾指責礦企污染河流 -

 

Image RFI Archive - Madagascar - Fort Dauphin - rizière
RFI Image Archive / Madagascar : les riverains de Fort-Dauphin accusent QMM, entre autres, d’avoir pollué l’estuaire, mi-février, avec le bassin d’eaux usées qui s’y serait déversé. L’entreprise réfute, jusqu’à présent, ces accusations. Ici, Une rizière près de Fort Dauphin, à Madagascar. (illustration) Getty Images - Olivier Cirendini / RFI Image Archive

 

當地民眾指責合資礦企QMM在二月份中旬污染了河流的水源，要求對水源遭污染，和漁民無法捕撈的損失予以補償。而企業駁斥上述指責。雙方矛盾在周四晚開始激化。示威者一度扣押了27名沒有武裝的軍人作為人質，直到周五下午，政府談判代表團抵達後才予以釋放。

力拓分企依法享有稅惠 -

本台法廣RFI法文網報道指出，跨國礦企力拓集團（Rio Tinto）在馬達加斯加依照礦業大投資法（LGIM-Loi sur les Grands Investissements Minier）享有多項稅務優惠措施。這家合資企業應該在今年年底就其稅務重新展開談判。

企業與民眾矛盾呈惡化 -

本台法廣RFI法文網在2022年05月21日周六刊出的另一則報導提到，力拓集團（Rio Tinto）旗下馬達加斯加分公司QMM與當地民眾之間的矛盾已經歷時數月之久，但事態不斷惡化。礦場現已停產，只能從事維修的工作。企業告知媒體，停產是由於當前的社區動亂，危及礦場的生產安全和職員的人身安全。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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