馬達加斯加:力拓面對社區風潮

非洲資源 / 生態環境

在臨近非洲東海岸的印度洋島國馬達加斯加，國際知名的跨國礦企力拓集團（Rio Tinto）旗下分公司QMM(QIT Madagascar Minerals)經營的一座鈦鐵礦(ilménite)與當地民眾之間的矛盾在惡化，導致通往礦場的唯一道路遭示威者封鎖，而被迫宣布暫停生產。鑒於當前事態嚴重影響企業的整體形象，力拓集團打算退出該國，另尋更佳投資地點。馬達加斯加礦企QMM(QIT Madagascar Minerals）只是力拓集團在全球30多個分支之一。

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據本台法廣RFI法廣網2022年05月22日星期天報道，在馬達加斯加，力拓集團（Rio Tinto）旗下分公司QMM(QIT Madagascar Minerals)在東南角多凡堡（Fort-Dauphin）合資經營的一座鈦鐵礦如今陷入動蕩。這裡是馬達加斯加的第三大礦場，力拓集團占股80%，馬達加斯加國家占股20%。

RFI Image Archive / Madagascar: arrêt des activités de la principale mine du pays, filiale de Rio Tinto. Ici, vue de Fort-Dauphin depuis le Pic Saint-Louis, à Madagascar. (illustration) PFFD - CC - Wikimedia Commons / RFI Image Archive

鑒於當地在本周發生爭執後，示威者自周四以來封鎖送往礦場的唯一通道，企業因此被迫宣布停產。企業管理層與示威者領袖之間無法達成協議，雙方處於僵持之中。

雙方分歧之一涉及賠償 -

綜合本台法廣RFI通訊員羅爾（Laure Verneau）在過去不到24小時里發自馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的兩則最新消息，參加談判的一名多凡堡（Fort-Dauphin）居民、當地知名協會的會長透露，目前仍無協議，雙方的分歧點在於示威者要求用現金支付賠償，而企業方面卻不想直接給錢。

政府多名部長參加談判 -

本台法廣RFI法文網報道說，周六晚，通往QMM礦場的唯一道路仍然被示威者封鎖。午夜時，談判仍在繼續。除了礦企領導和當地居民之外，與會的還有水利部長、環境部長和國防部長。

民眾指責礦企污染河流 -

RFI Image Archive / Madagascar : les riverains de Fort-Dauphin accusent QMM, entre autres, d’avoir pollué l’estuaire, mi-février, avec le bassin d’eaux usées qui s’y serait déversé. L’entreprise réfute, jusqu’à présent, ces accusations. Ici, Une rizière près de Fort Dauphin, à Madagascar. (illustration) Getty Images - Olivier Cirendini / RFI Image Archive

當地民眾指責合資礦企QMM在二月份中旬污染了河流的水源，要求對水源遭污染，和漁民無法捕撈的損失予以補償。而企業駁斥上述指責。雙方矛盾在周四晚開始激化。示威者一度扣押了27名沒有武裝的軍人作為人質，直到周五下午，政府談判代表團抵達後才予以釋放。

力拓分企依法享有稅惠 -

本台法廣RFI法文網報道指出，跨國礦企力拓集團（Rio Tinto）在馬達加斯加依照礦業大投資法（LGIM-Loi sur les Grands Investissements Minier）享有多項稅務優惠措施。這家合資企業應該在今年年底就其稅務重新展開談判。

企業與民眾矛盾呈惡化 -

本台法廣RFI法文網在2022年05月21日周六刊出的另一則報導提到，力拓集團（Rio Tinto）旗下馬達加斯加分公司QMM與當地民眾之間的矛盾已經歷時數月之久，但事態不斷惡化。礦場現已停產，只能從事維修的工作。企業告知媒體，停產是由於當前的社區動亂，危及礦場的生產安全和職員的人身安全。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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