北非:多國小麥銷售價格封頂

非洲社會 / 糧食安全

氣候變化與俄羅斯攻擊烏克蘭，造成全球小麥市場處境困難，價格在兩年裡翻了一倍。糧食進口國如何應對？就此，北非馬格裡布國家阿爾及利亞和摩洛哥的策略都是以銷售價格封頂的措施來保護消費者。

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RFI Image Archive / Le cours du blé a atteint le prix historique, et avec la sécheresse qui a aussi gagné la France, premier exportateur européen, la situation pourrait encore s'empirer. （illustration) © Pixabay - Andrey Braynsk / RFI Image Archive

據本台法廣RFI2022年05月23日星期一的法文報導，隨着印度這個被認為可以替代烏克蘭與俄羅斯小麥的國家，於十天前的2022年05月14日宣布限制小麥出口之後，進口國都在尋求保護其消費者的解決辦法。其中，對東歐地區小麥依賴性最大的兩個馬格裡布國家：阿爾及利亞和摩洛哥，都是由國家掏腰包。

阿爾及利亞小麥進口由國家買單 -

本台法廣RFI通訊員維克多（Victor Mauriat）發自北非地區的消息指出，非洲第二大小麥進口國阿爾及利亞長期採購法國穀物。但過去幾年，為了與前宗主國脫鉤，阿爾及爾轉向俄羅斯和烏克蘭。在國內市場，面對國際價格上揚，阿爾及利亞採取了保護主義策略。

RFI Carte Archive / En Algérie, les prix du blé et de ses dérivés sont soutenus par le budget de l'état, il n'y a aucune répercussion sur le consommateurs, selon un professeur d'économie au micro de RFI. Ici, une carte du pays. (illustration) RFI Image Archive

一位知名的經濟學教授在接受本台法廣RFI記者維克多（Victor Mauriat）採訪時說：“在阿爾及利亞，小麥及其副產品得到國家預算的支持。對消費者沒有任何影響。意思就是，預算上的虧空受到影響的是國家的活動。最糟糕的情形是增大其赤字。”

摩洛哥在結構上要依賴進口小麥 -

阿爾及利亞的鄰國摩洛哥也採取了價格封頂的策略。但烏克蘭的戰事加上該國國內農田遭遇大旱，造成今年小麥收成降幅過半。

RFI Carte Archive / Face à l'augmentation du prix du blé, le Maroc a mis en place une politique de blocage des prix, mais a la guerre en ukraine, s'ajoute une grande sécheresse des terres agricoles du pays, qui a réduit les recoltes de blé de plus de moitié cette année. Ici, une carte du pays. (illustration) RFI Carte

經濟領域的另一位研究學者在接受本台RFI記者採訪時指出，無論收成好壞，摩洛哥在結構上對進口小麥有依賴性。假設它支撐到了下一個農業季節的開始，也還必須播種、耕作和乞求老天降雨。

歐洲小麥出口大國法國出現乾旱 -

本台法廣RFI法文報導指出，小麥價格本周又達每噸480多歐元的歷史新高。但鑒於歐洲第一大出口國法國發生乾旱，未來的情況有可能更糟糕。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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