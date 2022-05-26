塞內加爾一家醫院發生火災 11名嬰兒喪生

火災悲劇

據法新社達喀爾26日報道，塞內加爾總統馬基·薩勒在社交媒體上發文稱，25日有11名新生兒在西部地區蒂瓦萬一家醫院發生的火災中喪生。薩勒表示：“獲知11名新生兒在火災中喪生，我倍感痛苦和難受。對他們的母親和家人，我表達深深的同情。”蒂瓦萬市長登巴·迪奧普稱“有三名嬰兒被救了出來”。

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迪奧普稱，火災是由於“電線短路”引起的，“大火擴散的非常快”。據當地媒體報道，該醫院最近才開業。2021 年 4 月 25 日，四名新生嬰兒在該國北部林蓋爾的一場大火中喪生。市長兼內政部長 Aly Ngouille Ndiaye 曾提到產科病房的空調裝置出現電氣故障。 4 月 1 日，一位 30 多歲、懷孕 9 個月的婦女 Astou Sokhna 死於 Louga（北部）的公立醫院，據她的親屬稱，她在遭受巨大痛苦和 20 小時的剖腹產後徒勞無功。

面對因蘇赫納女士之死引起的強烈抗議，薩勒總統已指示追究責任。醫院院長被免職並被更換。 “這種情況非常令人遺憾和極其痛苦。正在調查蒂瓦萬，以了解發生了什麼”，衛生部長在 RFM 電台宣布，他於周四從日內瓦返回，並出席了世界衛生組織（WHO ）。世衛組織總幹事譚德塞在推特上表示，他“非常傷心”。

塞內加爾前總理阿卜杜勒·姆巴耶（Abdoul Mbaye）在推特上說：“我希望這次制裁將打擊一個普遍失敗的體系”，而不必等待 7 月的立法選舉通過。大赦國際塞內加爾部門負責人塞迪·加薩馬在推特上“敦促政府成立一個獨立調查委員會，以查明責任並懲處肇事者”。 “更多的嬰兒在公立醫院被燒傷。這是不可接受的 Macky Sall”，反對派代表 Mamadou Lamine Diallo 在推特上寫道。 “整個塞內加爾都感到震驚”，反對派聯盟 Yewwi Askan Wi 感動，他說他們正在等待事故調查結果，並宣布他們將暫停三天該國的所有政治活動。