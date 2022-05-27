赤道幾內亞:非盟首腦特別峰會

地緣政治 / 赤道幾內亞

非盟(UA)首腦特別峰會周五在瀕臨大西洋的非洲國家赤道幾內亞開幕，預計為期兩天，議題圍繞非洲的人道主義挑戰。本台法廣RFI特派記者正在現場。

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據本台法廣RFI2022年05月27日星期五的法文報導，預計為期兩天的非洲聯盟(UA)首腦特別峰會當天在瀕臨大西洋的非洲國家赤道幾內亞召開。在當今世界面臨糧食危機的大背景下，本次非盟（UA）特別峰會的議題圍繞非洲的人道主義挑戰。

非洲缺糧人數增多了五千萬 -

本台法廣RFI特派記者皮特（Peter Sassou Dogbé）發自赤道幾內亞首都馬拉博（Malabo）的消息指出，非洲人口有14億，其中近3億人存在營養不足。聯合國糧農組織（FAO）表示，如今的人數比2019年多了5000萬。

RFI Image Archive / Guinée Equatoriale : Malabo est la capitale du pays. (illustration) Wikimedia Commons - Frokor / RFI Image Archive

非洲需要各國元首協調行動 -

致力於非洲薩赫勒地區可持續發展的非政府組織[薩赫勒告急]（SOS Sahel）的總代表雷米（Rémi Hémeryck）在接受本台法廣RFI記者紀堯姆（Guillaume THIBAULT）採訪時表示，非政府組織（ONG）期待國家元首們履行他們的承諾，把10%預算用於農業。但在他們國內的投入需要協調。這既簡單有複雜，如同所有的事情那樣。總之，人們知道，在農業領域，想要增產、不再依賴其它地區或其它鄰國的進口很容易。但需要創立長期投資，那才可能是更複雜的。

赤道幾內亞正在營建新首都 -

據介紹，赤道幾內亞首都馬拉博（Malabo）位於大西洋幾內亞灣內一座名為比奧科（Bioko）的大島北端，遠離該國本土，及其經濟中心、海港城市巴塔（Bata）。

RFI Image Archive / Guinée Equatoriale : Bata est le centre économique du pays. Ici, l'entrée de l'aéroport international de Bata en Guinée équatoriale. (illustration) © Wikimédia common / RFI Image Archive

赤道幾內亞正在非洲大陸內部營建一座新首都，名稱為Ciudad de la Paz（可譯為和平之城）。當地原來的名稱為歐亞拉（OYALA）。

美國注意中國在赤道幾內亞 -

來自華盛頓的傳聞說，美國關注中國有意在赤道幾內亞建立大西洋基地。該國經濟中心巴塔有一個由中國投資興建的深水港口。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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