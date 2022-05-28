阿爾及利亞:頁岩氣資源的潛力

歐非關係 / 地緣政治

在地中海周邊地區，應歐洲大陸國家意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）的邀請，北非馬格裡布國家阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）於本周三赴羅馬進行正式訪問，受到隆重的迎接。這一為期三天的訪問行程，已於本周五（2022年05月27日）結束。藉此契機，兩國加強合作，尤其是在天然氣和電力領域。在俄羅斯堅持不懈繼續攻打烏克蘭的大背景下，尋找新的能源渠道如今是歐洲許多國家的當務之急。在碳氫能源供應上，阿爾及利亞能否取代俄羅斯？這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）本周在節目中探討的話題之一。

廣告 繼續瀏覽後續

本台法廣RFI法文網2022年05月26日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇報道指出，阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）周三(2022年05月25日)出訪意大利，討論天然氣問題。鑒於當前制裁俄羅斯，阿爾及利亞受到了前所未有的恭維。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台法廣RFI法文專欄的這篇報道原標題為[Algérie : l’alternative au gaz russe ?]。換做中文可譯作[阿爾及利亞：俄羅斯天然氣的代替辦法?]。下面做簡介以供分享。

意大利致力於減少對俄羅斯天然氣的依賴 -

據本台法廣RFI法文«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）這篇報導的描述，沒有人打算要讓阿爾及利亞天然氣完全取代市場上所有的俄羅斯天然氣。至於部分取代，一些國家正在竭盡全力想要予以實現。意大利就是一個實例，其天然氣有高達45%來自俄羅斯，同時也是阿爾及利亞天然氣的第一大歐洲買家，通過跨跨地中海管道（gazoduc Transmed）。

阿爾及利亞是否具有供應能力為關鍵所在 -

意大利頻繁接觸阿爾及利亞當局，並在四月份成功地就加大天然氣供應達成一項協議。但在是否有意願幫助歐洲之外，阿爾及利亞是否有能力迅速增加其天然氣產量，以應未來之需？

RFI Image Archive / Mario Draghi (Gauche) reçu à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le lundi 11 avril 2022. Le Premier ministre italien est reçu à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune le lundi 11 avril 2022. Mario Draghi a conclu un accord pour plus de gaz naturel via le pipeline méditerranéen depuis l'Algérie. AP - HOGP / RFI Image Archive

天然氣在短期內仍將供不應求。阿爾及利亞國家石油公司（SONATRACH）的一名前高管在二月份時曾表示，未來幾年，阿爾及利亞將可能向市場額外提供數百億立方米的天然氣。該國的一名專家證實，目前，談判的餘地不大，因為可以迅速提供的額外量很少。本台法廣RFI的一名對話人指出了阿爾及利亞必須做出的一項戰略選擇：一部分天然氣必須被用於維持油田的壓力。開採盡了，未來將可能危及阿爾及利亞石油的產能。阿爾及利亞在過去幾年沒有進行過招標。要知道從發現到開採，通常需要五年時間。在短期內，阿爾及利亞確實有困難顯著提高其產能。

阿爾及利亞天然氣儲量佔全球比率不到2% -

另一問題是：阿爾及利亞的天然氣儲量是否能夠持久的供應？數字在理論上是技術性的，而事實上是很政治性的。就此，官方數據很少。能源領域2021年業內報告BP Statistical Review的參考數據，阿爾及利亞天然氣儲量在2020年僅佔全球總量的1.2%。這相當於23 000億立方米，而且儲量趨勢是在逐年減少。實際上，過去幾年也沒有重大發現。相反，阿爾及利亞國內消費在不斷增加。

阿爾及利亞的王牌是頁岩氣儲量全球第三 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在2022年05月26日星期四刊出的這篇報道最後提到，阿爾及利亞擁有另一張王牌。它蘊藏的頁岩氣儲量位居全球第三，目前還完全沒有予以開發，這可能會需要大規模的技術和金融手段。阿爾及利亞嘗試過在南部開採頁岩氣，但沒有成功。就此，阿爾及利亞總統承諾，將發起一次全國性的辯論。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.