馬達加斯加:蝗蟲威脅農業生產

非洲生態 / 農業生產

在臨近非洲東海岸的印度洋島國馬達加斯加，俗稱螞蚱的飛蝗（locusta migratoria）橫行肆虐，繁殖速度驚人，而且喜歡以水稻和玉米等農作物為食。馬達加斯加在2013年至2016年間曾發生過其有史以來最糟糕的蝗災。在過去幾個月里，蝗蟲在島上一些地區越發頻繁，並已引起聯合國糧農組織（ONUAA/FAO）的重視。

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據本台法廣RFI法文網報道，在馬達加斯加，最近幾個月里蝗蟲在一些區域越來越常見。然而，當局在去年十月就發起了一次大規模的治蝗行動。從地面到空中，調動了大量的人力資源。但專家們認為，治理蝗蟲最好還是預防，而且成本也更低。

RFI Image Archive / Madagascar : depuis plusieurs semaines, au petit matin dans la région Menabe, l’hélicoptère réquisitionné pour la campagne de lutte antiacridienne tournoie à la recherche d’essaims. Ici, Forêt du Menabe. (illustration) Flickr Creative Commons CC BY-NC 2.0 USAID Biodiversity & Forest / RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員薩拉（Sarah Tétaud）2022年05月28日周六深夜發自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息說，過去幾周，在馬達加斯加西部沿海地區Menabe，每天清晨，被抗蝗行動徵用的直升飛機在空中搜尋成群的飛蟲。一旦發現，就會散發出一種含[毒死蜱]（Chlorpyrifos）的滅蝗殺蟲劑。

糧農組織女協調員談抗蝗經驗 -

在這樣的一架直升飛機上，聯合國糧農組織（FAO）的一名女協調員卡特琳（Catherine）在接受本台法廣RFI記者採訪時指出，當糧農組織呼籲抗蝗，此國這時已不再能夠獨自控制災情。她認為，馬達加斯加當前雖然還沒有成災，但已經十分緊急，如果不介入，情勢會惡化，加大當地缺糧家庭的痛苦。

馬達加斯加曾經歷過嚴重蝗災 -

馬達加斯加在2013年至2016年間曾發生過其有史以來最糟糕的蝗災，並為滅蝗耗資了3700萬美元。如今研究結果顯示，處理緊急狀況的成本比防治高出13倍。

RFI Image Archive / Madagascar a connu l’une des pires crises acridiennes de son histoire entre 2013 et 2016. Pour endiguer la propagation de l’insecte, 37 millions de dollars ont été déboursés. Ici, un homme ramasse des criquets, ici devant une pharmacie du centre-ville d'Antananarivo. A Madagascar, les agriculteurs les donnent à manger à leur bétail. (illustration) RFI / Bilal Tarabey

聯合國糧農組織（FAO）的這名女行動協調員卡特琳（Catherine）還解釋說，西非和北非都是採取預防措施。那裡自2005年以來，沒有發生危機。所以說，這種戰略是有效的。依照經驗，當蝗蟲再現，就已為時過晚。

馬達加斯加抗蝗中心領導受訪 -

馬達加斯加國家抗蝗中心負責人吞吞吐吐地承認，該國採納這種戰略似乎還不多。但這名接受採訪的領導認為，氣候因素和氣候變化不為人所控制。乾旱、水災和颶風這一切都有利於蝗蟲的發展。這不是人所能夠控製得了的。

馬達加斯加防蝗將持續到冬季 -

馬達加斯加目前農作物收成遭受的損失還不大。密集的防蝗行動和噴灑殺蟲劑將持續到7月份南半球冬季之始。那時也將進入昆蟲繁衍的平靜期。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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