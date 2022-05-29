馬達加斯加:蝗蟲威脅農業生產
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在臨近非洲東海岸的印度洋島國馬達加斯加，俗稱螞蚱的飛蝗（locusta migratoria）橫行肆虐，繁殖速度驚人，而且喜歡以水稻和玉米等農作物為食。馬達加斯加在2013年至2016年間曾發生過其有史以來最糟糕的蝗災。在過去幾個月里，蝗蟲在島上一些地區越發頻繁，並已引起聯合國糧農組織（ONUAA/FAO）的重視。
據本台法廣RFI法文網報道，在馬達加斯加，最近幾個月里蝗蟲在一些區域越來越常見。然而，當局在去年十月就發起了一次大規模的治蝗行動。從地面到空中，調動了大量的人力資源。但專家們認為，治理蝗蟲最好還是預防，而且成本也更低。
本台法廣RFI通訊員薩拉（Sarah Tétaud）2022年05月28日周六深夜發自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息說，過去幾周，在馬達加斯加西部沿海地區Menabe，每天清晨，被抗蝗行動徵用的直升飛機在空中搜尋成群的飛蟲。一旦發現，就會散發出一種含[毒死蜱]（Chlorpyrifos）的滅蝗殺蟲劑。
糧農組織女協調員談抗蝗經驗 -
在這樣的一架直升飛機上，聯合國糧農組織（FAO）的一名女協調員卡特琳（Catherine）在接受本台法廣RFI記者採訪時指出，當糧農組織呼籲抗蝗，此國這時已不再能夠獨自控制災情。她認為，馬達加斯加當前雖然還沒有成災，但已經十分緊急，如果不介入，情勢會惡化，加大當地缺糧家庭的痛苦。
馬達加斯加曾經歷過嚴重蝗災 -
馬達加斯加在2013年至2016年間曾發生過其有史以來最糟糕的蝗災，並為滅蝗耗資了3700萬美元。如今研究結果顯示，處理緊急狀況的成本比防治高出13倍。
聯合國糧農組織（FAO）的這名女行動協調員卡特琳（Catherine）還解釋說，西非和北非都是採取預防措施。那裡自2005年以來，沒有發生危機。所以說，這種戰略是有效的。依照經驗，當蝗蟲再現，就已為時過晚。
馬達加斯加抗蝗中心領導受訪 -
馬達加斯加國家抗蝗中心負責人吞吞吐吐地承認，該國採納這種戰略似乎還不多。但這名接受採訪的領導認為，氣候因素和氣候變化不為人所控制。乾旱、水災和颶風這一切都有利於蝗蟲的發展。這不是人所能夠控製得了的。
馬達加斯加防蝗將持續到冬季 -
馬達加斯加目前農作物收成遭受的損失還不大。密集的防蝗行動和噴灑殺蟲劑將持續到7月份南半球冬季之始。那時也將進入昆蟲繁衍的平靜期。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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