巴布亞新幾內亞大選前，中國外長到訪商談自貿協定

貿易

中國和巴布亞新幾內亞6月3日就雙方自由貿易協定進行會談，中國外交部長王毅來到資源豐富的巴布亞新幾內亞，為他太平洋島國訪問行程畫下句號。

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中央社報道，巴布亞新幾內亞總理馬拉普（James Marape）表示，雙方在巴布亞新幾內亞首都莫爾斯比港市（Port Moresby）的商談，着重在經濟合作和商討已久的貿易協定。

中國現已是巴布亞新幾內亞的一大投資國，併購買了他們大量的天然氣、礦產、木材和其他資源。北京當局正與澳洲競逐巴布亞新幾內亞首要貿易夥伴的地位。

馬拉普告訴記者：“中國和巴布亞新幾內亞官員正在統合整理雙方的自由貿易協定內容。”

他並說：“雙方正在敲定自由貿易協定的詳細內容，以使巴布亞新幾內亞的利益不致受到壓抑或損害，而能夠維持且實際上得以強化。”

馬拉普發表前述言論之際，中國、澳洲和其他西方盟邦正競逐對於太平洋島國的影響力。

巴布亞新幾內亞未來幾周將舉行的選舉，選舉結果可望在8月揭曉。

王毅對莫爾斯比港市的訪問遭到反對黨批評。再度角逐總理大位的前巴布亞新幾內亞總理歐尼爾（Peter O'Neill）批評王毅到訪的時間點不合適，並警告兩國不應該簽署任何協議，但馬拉普反擊歐尼爾。

馬拉普表示：“這位前總理非常清楚，在國際領導人訪問我國期間不宜玩弄權術。”