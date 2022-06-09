非洲:2022年世界海洋日在多哥

非洲環境 / 海洋生態

06月08日是世界海洋日，這是聯合國大會在2008年12月5日通過的第63/111號決議所設立的。2022年世界海洋日的主題為“振興海洋，集體行動”（Revitaliser les océans par l'action collective）。本台法廣(RFI)特派記者在瀕臨大西洋、面向幾內亞灣的西非國家多哥，見證了當地提高海洋和濱海使用者保護海洋意識的宣傳活動。

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本台法廣RFI2022年06月09日星期四法文網的報道，在多哥，2022年世界海洋日的慶祝活動於06月08日周三在距離首都洛美（Lomé）以東55公里的阿內霍（Aného）舉行。

RFI Image Archive / Togo: les usagers de la mer et du littoral ont sensibilisé sur la protection de l'océan. Ici, la plage d'Aneho au Togo. (illustration) Universal Images Group vi - Godong / RFI Image Archive

這座海濱城市位於多哥湖和大西洋的交接處。這裡的海灘如同整個沿海地區那樣。所有的使用者、漁民和菜農們都到場以談論大海。

照顧大海維護大洋 -

據本台法廣RFI特派記者皮特（Peter Sassou Dogbé）發自阿內霍（Aného）的消息，在出海口的不遠處，市政府前，面對着多哥湖和大西洋交彙點。人們在聆聽賣熏魚的女銷售員阿米（Ami）的演講。她說，人們應邀參加這天的聚會。行動口號是：照顧好大海，以便維護海洋環境。

保護海洋急切需要 -

一號湖市政（Lac 1)、海洋經濟部和其它生態組織都在現場，告知和強調保護海洋的迫切性。多哥船舶託運和航運公司協會會長達尼（Dani）解釋說，如今，人們在思維上有了更強的意識。這有助於行業中其它參與者的參與和承諾解決問題。

多哥準備強化規章 -

在現場的多哥海洋經濟、漁業與海岸保護部長補充指出，魚苗對海洋生物更新的重要性。要禁止捕撈魚苗以重新振興海洋。

RFI Carte Archive / Togo 存檔地圖：多哥 RFI / N. Catonne

本台法廣RFI法文報道指出，多哥提高意識的行動將繼續，規章也將予以強化。該國政府指出，迫切需要強化海洋和沿海使用者的責任心。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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