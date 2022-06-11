塞內加爾向媒體談及通貨膨脹

非洲經濟 / 俄烏衝突

在西非，塞內加爾的多名政府部長周五與媒體會晤，期間的話題不僅涉及政治，還有社會與經濟，尤其是烏克蘭危機對能源供應和生活必需品價格的衝擊。塞內加爾財政和預算部長一口否決了國際貨幣基金組織（FMI）提出的限制能源領域補貼的建議。

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據本台法廣RFI法文網2022年06月11日星期六報道，塞內加爾當局斷言，在該國反對派聯盟Yewwi Askan Wi於06月08日本周三組織的示威時抓獲卡薩芒斯民主力量運動（MFDC）的反叛份子。

RFI Image Archive / le Sénégal a affirmé que des « rebelles » du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance ont été arrêtés lors d’une manifestation le 8 juin 2022, organisée par l’a coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Ici, la nouvelle coalition d'opposition «Yewwi Askan Wi» (Libérez le peuple) regroupe notamment les partis d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall. (illustration) © Charlotte Idrac / RFI Image Archive

不過塞內加爾政府發言人沒有提供細節，但警告說，那些企圖破壞國家穩定的人將會失望。這是周五當政府多名部長與媒體會晤時的一個聲明。所談及的其它話題還有烏克蘭危機對碳氫能源和生活必需品價格的衝擊。塞內加爾政府想要讓民眾放心。

RFI Image Archive / Sénégal : la nouvelle coalition d'opposition «Yewwi Askan Wi» (Libérez le peuple) regroupe notamment les partis d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Ici, Ousmane Sonko, lors d'un rassemblement le 8 juin 2022, en préparation des élections législatives. (illustration) © Moussa Alou / RFI Mandenkan

麵包既沒有漲價也不缺 -

本台法廣RFI通訊員夏洛特（Charlotte Idrac）發自達喀爾（Dakar）的消息指出，財政和預算部長表示，麵包不存在短缺，更沒有漲價。至於能源，回到汽油價格的上漲：自06月05日星期天以來每升價格從775非洲法郎（francs CFA）提高至890非洲法郎（francs CFA），相當於每升價格由1.20歐元升至1.30歐元。柴油則與此無關。

燃油價格牽動整個經濟 -

塞內加爾財政和預算部長還說，該國預算的制定基礎是每桶汽油75美元。而如今的價格是在每桶110美元左右。這就是當前的實際情況。如果柴油也觸及這一價位，那會影響到運輸、也當然會影響企業的生產力。總之，衝擊整個經濟。

當局補貼生活基本食品 -

RFI Image Archive / Sénégal : selon le ministre des Finances et du Budget (vendredi 10/06/2022), les prix des produits de base - riz, sucre, huile - sont soutenus par des subventions. L’État a dû faire des efforts. Ici, un agent des Grands Moulins de Dakar ferme des sacs de farine vendus à 19 200 francs CFA le sac, un prix homologué par l'État alors qu'il devrait être vendu 26 000 francs CFA. （illustration) © RFI/Charlotte Cosset

塞內加爾眾多家庭憂心生活費用昂貴。就此部長表示，全球所有國家都有通貨膨脹的困難。他強調，國家做了努力，補貼米、糖、油等基本食品。他還說，需要新的補貼、新的開銷，就必須以擴大赤字、增加收入，還有展開調整來提供財政支持。投資花費所受到的影響不大，總體而言，所做的努力主要是在功能層面。

塞內加爾堅持能源補貼 -

國際貨幣基金組織（FMI）請達喀爾，限制能源領域的補貼。塞內加爾財政和預算部長做出堅決的回應說，這不可能。他表示，國際貨幣基金不能對塞內加爾的政策發號施令。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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