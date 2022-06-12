剛果(布)加油站告罄不利經濟
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在俄羅斯進攻烏克蘭觸發全球能源與糧食危機的背景下，包括塞內加爾、尼日利亞在內的非洲眾多國家相繼出現過油品庫存不足的情形。而在位於非洲中部的剛果共和國-簡稱剛果或剛果（布），加油站告罄現已持續了數周之久。這不僅給民眾生活帶來不便，也造成經濟活動被迫放緩。當局表示，該國煉油廠產能不足以供應國內之需。
據本台法廣RFI2022年06月12日星期天的法文報道，剛果共和國首都布拉柴維爾（Brazzaville）的加油站在數周之前就已告罄。面對這種情形，遭殃的是駕車人，運輸受到影響，經濟活動放緩。民眾提出疑問，這次油品匱乏為何持續如此之久？當局的解釋是由於該國的煉油能力過低。
駕車人排隊等加油 -
本台法廣RFI通訊員羅伊西雅（Loïcia Martial）發自布拉柴維爾（Brazzaville）的消息描述說，在烈日下，一行車隊在剛果首都第五區的一個加油站內排隊，卡車、中巴等等不同車輛，一連數十米。部分司機已經等待了數小時，但沒有任何希望可以加到一滴油。其中一人抱怨說，他已經等了兩天了，一無所獲。另有人感慨地說，人們需要汽油，但卻無法尋獲。人們甚至不知道當前油品匱乏的原因，讓人無法理解。
油泵工趁機要小費 -
每當有油運抵，駕車人還必須面對加油員所提出的小費要求。他們有時還會讓在黑市倒賣油品的人優先。黑市油價每升貴出兩倍到三倍。一位市民抱怨說，一桶25升的普通柴油，過去售1萬2千非洲法郎（francs CFA），相當於18.29歐元。如今售1萬5千非洲法郎（francs CFA），相當於22.87歐元。多了3千非洲法郎（francs CFA），相當於4.57歐元。這麼做是行不通的。
煉油廠產能待提高 -
本台法廣RFI通訊員指出，據布拉柴維爾當局的解釋，剛果共和國當前的油品匱乏是因為該國煉油廠只能滿足65%的國內需求。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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