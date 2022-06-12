剛果(布)加油站告罄不利經濟

非洲經濟 / 能源危機

在俄羅斯進攻烏克蘭觸發全球能源與糧食危機的背景下，包括塞內加爾、尼日利亞在內的非洲眾多國家相繼出現過油品庫存不足的情形。而在位於非洲中部的剛果共和國-簡稱剛果或剛果（布），加油站告罄現已持續了數周之久。這不僅給民眾生活帶來不便，也造成經濟活動被迫放緩。當局表示，該國煉油廠產能不足以供應國內之需。

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據本台法廣RFI2022年06月12日星期天的法文報道，剛果共和國首都布拉柴維爾（Brazzaville）的加油站在數周之前就已告罄。面對這種情形，遭殃的是駕車人，運輸受到影響，經濟活動放緩。民眾提出疑問，這次油品匱乏為何持續如此之久？當局的解釋是由於該國的煉油能力過低。

RFI Image Archive / Congo : Brazzaville au ralenti dû à une pénurie de gasoil, alors que le pays en produit, d’après les autorités du pays, s’explique par le faible taux de production de la raffinerie nationale. Ici, Taxis à Brazzaville. (illustration) © wikimedia commons / RFI Image Archive

駕車人排隊等加油 -

本台法廣RFI通訊員羅伊西雅（Loïcia Martial）發自布拉柴維爾（Brazzaville）的消息描述說，在烈日下，一行車隊在剛果首都第五區的一個加油站內排隊，卡車、中巴等等不同車輛，一連數十米。部分司機已經等待了數小時，但沒有任何希望可以加到一滴油。其中一人抱怨說，他已經等了兩天了，一無所獲。另有人感慨地說，人們需要汽油，但卻無法尋獲。人們甚至不知道當前油品匱乏的原因，讓人無法理解。

油泵工趁機要小費 -

每當有油運抵，駕車人還必須面對加油員所提出的小費要求。他們有時還會讓在黑市倒賣油品的人優先。黑市油價每升貴出兩倍到三倍。一位市民抱怨說，一桶25升的普通柴油，過去售1萬2千非洲法郎（francs CFA），相當於18.29歐元。如今售1萬5千非洲法郎（francs CFA），相當於22.87歐元。多了3千非洲法郎（francs CFA），相當於4.57歐元。這麼做是行不通的。

RFI Image Archive / Congo - Brazzaville : Brazzaville au ralenti dû à une pénurie de gasoil, alors que le Congo en produit. Ici, l'extrait de la présentation des caractéristiques du gisement de pétrole découvert dans la région de la Cuvette, au nord du pays. (illustration) RFI/Loïcia Martial

煉油廠產能待提高 -

本台法廣RFI通訊員指出，據布拉柴維爾當局的解釋，剛果共和國當前的油品匱乏是因為該國煉油廠只能滿足65%的國內需求。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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