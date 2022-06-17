加蓬:補貼無法遏制物價高漲

非洲社會 / 通貨膨脹

瀕臨大西洋的西非國家加蓬（Gabon)也被譯作加彭。首都民眾抱怨國家投入巨額的補貼無法遏制物價高漲。政府發言人表示，如果沒有補貼，該國會出現社會性爆炸。

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在西非國家加蓬，該國政府在上周通過的預算修正案顯示，烏克蘭戰爭造成碳氫能源價格上漲，帶來近3000億非洲法郎（francs CFA）的入賬。這些錢款被優先由於補貼石油產品、小麥和生活必需品。但加蓬首都利伯維爾（Libreville也被譯作自由城)的物價依舊不斷上漲。

加蓬社會不滿指向批發商 -

本台法廣RFI通訊員伊芙-羅蘭（Yves-Laurent Goma）2022年06月16日周四在其系列採訪的報導中提到，中國和黎巴嫩商人在當地主要從事分銷來自歐洲及拉美進口的冷凍魚肉家禽。

RFI Image Archive / Le FMI et Banque mondiale alertent sur les danger de l'inflation en Afrique. Les 2 institutions financières alertent les dirigeants sur les risques de déstabilisation sociale que fait peser l'inflation. (illustration) © CC0 Pixabay - Gerd Altmann / RFI Image Archive

加蓬零售商認為，生活昂貴的原因是由於批發商所造成的。

加蓬民眾們抱怨生活艱難 -

一名婦女在接受本台法廣RFI通訊員採訪時大聲的抱怨到：在黎巴嫩人那邊，東西真的太貴了。雞肉價格的上漲如同魚肉。價格只漲不跌，人們痛苦不堪。另一位接受採訪的女士抱怨到，食用油價格從950非洲法郎漲到1500非洲法郎，人們感到頭疼，加蓬民眾的痛苦日益加劇。此外，一名退休者也表示，日子變得真的很艱苦，難以為繼。

加蓬政府指社會性壓力大 -

本台法廣RFI報導指出，加蓬政府發言人日前表示，如果當局沒有對多種基本生活必需品投入巨額的補貼，國家會出現社會性爆炸。

RFI Image Archive / Gabon : si l’État n’avait pas subventionné à coup de milliards de francs CFA plusieurs produits de première nécessité, le pays aurait connu une explosion sociale, selon un porte-parole du gouvernement. Ici, le marché Mont Bouet, à Libreville. (illustration) Getty Images - John Seaton Callahan / RFI Image Archive

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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