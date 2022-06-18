加蓬首次加入[漢語橋]中文賽

[漢語橋]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）世界大學生中文比賽始於2002年，現已進入第21個年頭。在西非，瀕臨大西洋幾內亞灣的加蓬今年（2022年）首次參加第21屆[漢語橋]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）中文競賽。本台法廣RFI在當地的通訊員於本周現場見證了這一賽事，並發回了部分實地採訪錄音片段。
據本台法廣RFI法文網2022年06月18日星期六報導，中國今年主辦第21屆[漢語橋]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）世界大學生中文比賽。
加蓬首次參加這一全球學習漢語大學生的盛會。利伯維爾孔子學院（Institut Confucius）的學子們於06月17日周五各展其長，爭奪桂冠。
參賽大學生們各有千秋 -
本台法廣RFI通訊員伊芙-羅蘭（Yves-Laurent Goma）發自利伯維爾（Libreville也被譯作自由城)的消息描述說，15位候選人逐一面對評委會。候選大學生克羅德（Claude）剛剛所作的自我介紹贏得了其同伴們的熱烈掌聲。他還用流利的漢語說：“學習漢語，這並不難”。
最終摘取桂冠的優勝者是一位名叫薩巴斯（Sabasse）的大學生。他對贏得大獎感到十分高興。他表示，這一比賽是機會面前人人平等。
參賽大學生們作風正派 -
本台法廣RFI通訊員指出，面對競爭，候選學子們都遵規守矩。他們的動力不在於競賽，而是對學習漢語的熱情。他們認為，這是一種未來的語言。
加蓬一名大學生的夢想 -
參賽大學生克羅德（Claude）在接受本台法廣RFI通訊員採訪時說，在家中，他時常與父母辯論。家人們認為他是一名親共產黨人。而他認為，中國將在兩年內領導世界。克羅德（Claude）的夢想是到國外進修中文的碩士學位。
加蓬中文教育發展迅速 -
加蓬首都孔子學院創立於2018年，如今有千名大學生在此學習漢語。傑雷米（Jérémie）是這裡的一名學長。他鼓勵其他學子們學習漢語。他認為，這是一種戰略性語言。
在加蓬，學習漢語是在四年才剛剛起步的，如今已取得飛速發展。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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