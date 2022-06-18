加蓬首次加入[漢語橋]中文賽

非洲社會 / 中文教育

[漢語橋]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）世界大學生中文比賽始於2002年，現已進入第21個年頭。在西非，瀕臨大西洋幾內亞灣的加蓬今年（2022年）首次參加第21屆[漢語橋]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）中文競賽。本台法廣RFI在當地的通訊員於本周現場見證了這一賽事，並發回了部分實地採訪錄音片段。

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據本台法廣RFI法文網2022年06月18日星期六報導，中國今年主辦第21屆[漢語橋]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）世界大學生中文比賽。

RFI Image Archive / Gabon : la capitale est Libreville. Ici, une vue de Libreville au Gabon (illustration) 存檔圖片 / 加蓬 : 首都利伯維爾 Getty Images / RFI Image Archive

加蓬首次參加這一全球學習漢語大學生的盛會。利伯維爾孔子學院（Institut Confucius）的學子們於06月17日周五各展其長，爭奪桂冠。

參賽大學生們各有千秋 -

本台法廣RFI通訊員伊芙-羅蘭（Yves-Laurent Goma）發自利伯維爾（Libreville也被譯作自由城)的消息描述說，15位候選人逐一面對評委會。候選大學生克羅德（Claude）剛剛所作的自我介紹贏得了其同伴們的熱烈掌聲。他還用流利的漢語說：“學習漢語，這並不難”。

RFI Image Archive / Afrique : la Chine organise cette année (2022) la 21e édition du concours baptisé « pont vers le chinois ». Ici, un cours de langue chinoise à l’Institut Confucius qui se situe sur le campus de l’Université d’Antananarivo à Madagascar. (illustration) RFI Image / Alice Milot

最終摘取桂冠的優勝者是一位名叫薩巴斯（Sabasse）的大學生。他對贏得大獎感到十分高興。他表示，這一比賽是機會面前人人平等。

參賽大學生們作風正派 -

本台法廣RFI通訊員指出，面對競爭，候選學子們都遵規守矩。他們的動力不在於競賽，而是對學習漢語的熱情。他們認為，這是一種未來的語言。

加蓬一名大學生的夢想 -

參賽大學生克羅德（Claude）在接受本台法廣RFI通訊員採訪時說，在家中，他時常與父母辯論。家人們認為他是一名親共產黨人。而他認為，中國將在兩年內領導世界。克羅德（Claude）的夢想是到國外進修中文的碩士學位。

加蓬中文教育發展迅速 -

加蓬首都孔子學院創立於2018年，如今有千名大學生在此學習漢語。傑雷米（Jérémie）是這裡的一名學長。他鼓勵其他學子們學習漢語。他認為，這是一種戰略性語言。

RFI Image Archive / La Chine organise cette année (2022) la 21e édition du concours baptisé « pont vers le chinois ». Le concours, auquel participe pour la première fois le Gabon, regroupe les étudiants du monde entier qui apprennent à parler le mandarin. Vendredi 17 juin 2022, les étudiants de l'institut Confucius de Libreville ont rivalisé de talent. Ici, 2,000 years ago, Confucius tought the duty for each Chinese person is to serve a central authority, and the system is still in place today. (illustration) Wikimedia Commons / RFI Image Archive

在加蓬，學習漢語是在四年才剛剛起步的，如今已取得飛速發展。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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