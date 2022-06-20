非盟:烏克蘭總統首次獲准演講

非洲聯盟 / 烏克蘭危機

在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非洲聯盟（UA）總部，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）預計周一下午（2022年06月20日）對非盟最高權力機構國家元首大會（Conférence de l'UA）做視訊發言。這將是烏克蘭總統首次在非盟做演講。

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據本台法廣RFI法文網報導，烏克蘭總統在兩個半月前向非洲聯盟領導人提出的發言請求，即將如願。

RFI Image Archive / Ukraine : il y a deux mois et demi, lors d'un appel avec le président sénégalais Macky Sall, Volodymyr Zelensky avait déjà émis le souhait de s'exprimer auprès de l'Union africaine. Ici, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 16 juin 2022 à Kiev. (illustration) AP - Ludovic Marin / RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員諾亞（Noé Hochet-Bodin）發自亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的消息說，目前沒有絲毫有關烏克蘭領導人預計演講內容的信息，但他將會嘗試動員非洲國家，尤其是在今年的04月07日之後。當天，聯合國大會表決暫停俄羅斯在人權理事會成員資格時，半數非洲國家棄權。

非盟提議對烏克蘭敖德薩港掃雷 -

本台法廣RFI法文消息說，非盟國家現在擔心，他們所依賴的烏克蘭與俄羅斯的小麥及肥料的供應問題。就此，非盟主席、塞內加爾總統薩勒在十天前向烏克蘭總統澤連斯基提出，對位於黑海沿岸的敖德薩港（Odessa）進行掃雷。而基輔由於擔心俄羅斯通過黑海入侵，現已排除了這種可能性。

非盟擔心糧食安全影響政治穩定 -

非盟主席在剛剛過去的周末里重申，現在急需肥料，否則收成會不好，威脅糧食安全。而饑荒則將可能嚴重影響非洲大陸的穩定。

RFI Image Archive / le président Macky Sall doit présenter à l’Union africaine le rapport de sa visite en Russie. Ici, Macky Sall, le président sénégalais, et son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi en Russie, le 3 juin 2022. (illustration) via REUTERS - SPUTNIK / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文的同一消息來源還提到，非盟主席、塞內加爾總統薩勒在兩周前曾訪問俄羅斯，並與普京見面。他預計將要向非盟做彙報。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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