非洲聯盟 / 烏克蘭危機
非盟:烏克蘭總統首次獲准演講
發表時間：
在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非洲聯盟（UA）總部，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）預計周一下午（2022年06月20日）對非盟最高權力機構國家元首大會（Conférence de l'UA）做視訊發言。這將是烏克蘭總統首次在非盟做演講。
廣告
據本台法廣RFI法文網報導，烏克蘭總統在兩個半月前向非洲聯盟領導人提出的發言請求，即將如願。
本台法廣RFI通訊員諾亞（Noé Hochet-Bodin）發自亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的消息說，目前沒有絲毫有關烏克蘭領導人預計演講內容的信息，但他將會嘗試動員非洲國家，尤其是在今年的04月07日之後。當天，聯合國大會表決暫停俄羅斯在人權理事會成員資格時，半數非洲國家棄權。
非盟提議對烏克蘭敖德薩港掃雷 -
本台法廣RFI法文消息說，非盟國家現在擔心，他們所依賴的烏克蘭與俄羅斯的小麥及肥料的供應問題。就此，非盟主席、塞內加爾總統薩勒在十天前向烏克蘭總統澤連斯基提出，對位於黑海沿岸的敖德薩港（Odessa）進行掃雷。而基輔由於擔心俄羅斯通過黑海入侵，現已排除了這種可能性。
非盟擔心糧食安全影響政治穩定 -
非盟主席在剛剛過去的周末里重申，現在急需肥料，否則收成會不好，威脅糧食安全。而饑荒則將可能嚴重影響非洲大陸的穩定。
本台法廣RFI法文的同一消息來源還提到，非盟主席、塞內加爾總統薩勒在兩周前曾訪問俄羅斯，並與普京見面。他預計將要向非盟做彙報。
. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
.