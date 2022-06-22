肯尼亞副總統說若當選總統 將驅逐搶走肯尼亞工作機會的中國人

也是肯尼亞八月大選總統候選人的現任副總統威廉·魯托 (WILLIAM·RUTO) 周二(22日)在一經濟論壇上說：對於八月的肯尼亞大選，如果他當選總統，將驅逐那些搶走肯尼亞人就業機會的中國人。

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由於新冠病毒肆虐和烏克蘭戰爭導致肯尼亞這個東非最大經濟體面臨經濟困難，肯尼亞8 月 9 日將同時舉行三合一的總統、立法和地方選舉。

威廉·魯托周二(22日)在一個經濟論壇上說：“無論是賣烤玉米或是賣手機的中國人......我們將把他們全部驅逐趕回到他們自己的國家。”所有這些工作機會都是給肯尼亞人的。他肯定的說，他強調：不要擔心從事這些工作的外國人。 我們有足夠的飛機把他們裝上，驅逐出境。”

威廉·魯托自詡為：平民保衛者：

中國駐內羅畢大使館沒有就此議題回應法新社做出置評的請求。55 歲的威廉·魯托正在尋求成為總統烏胡魯·肯雅塔的接班人；按該國法律規定，總統肯雅塔無法角逐連任第三個總統任期。

威廉·魯托將自己描述為在面對這些統治肯尼亞的《王朝》，他是普通小老百姓的“足智多謀”捍衛者。

他特別批評了現任總統的經濟政策，並答應，如果他八月的大選當選總統後，要取消估計高達700億美元的肯尼亞債務。

中國是僅次於世界銀行後的肯尼亞的第二大債權國，中國並投資肯尼亞的基礎設施項目。特別要指出的是，中國為了完成肯尼亞自 1963 年獨立以來最昂貴的基礎設施項目，提供肯尼亞 50 億美元（47 億歐元）的貸款，這項設施也就是建設那條火車路線，自 2017 年以來，這條火車路線中途經過首都內羅畢，將港口城市蒙巴薩與位於里福特山谷的谷奈瓦沙連接起來。所有這些中國的投資往往伴隨着大批中國工人湧入肯尼亞。