地緣政治 / 英聯邦組織

盧旺達:英聯邦國家第26屆峰會

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RFI Image Archive / Le Rwanda, accueille le 26e sommet des chefs d'État et des gouvernements du Commonwealth à Kigali, du 20 au 25 juin 2022. Ici, Le prince Charles représente la reine Elizabeth II, lors de la réunion qui se tient pour la première fois depuis 2018, après une suspension due de la pandémie de coronavirus. (illustration)
RFI Image Archive / Le Rwanda, accueille le 26e sommet des chefs d'État et des gouvernements du Commonwealth à Kigali, du 20 au 25 juin 2022. Ici, Le prince Charles représente la reine Elizabeth II, lors de la réunion qui se tient pour la première fois depuis 2018, après une suspension due de la pandémie de coronavirus. (illustration) © AP / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分鐘

在東非內陸國盧旺達首都，包括19個非洲國家在內的英聯邦54個成員國正在參加第26屆英聯邦國家峰會（CHOGM）。英聯邦原則上每兩年召開一次成員國元首和政府首腦峰會。本屆峰會原本應在2020年舉行，但因受Covid疫情影響而推遲至2022年。英國首相於周四抵達基加利。英聯邦現任領導人伊麗莎白二世女王（Elizabeth II）則由於年事已高，沒有親自前往，而是由已獲准為下一任英聯邦元首的王儲查爾斯（prince Charles）赴會。

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RFI Image Archive / Rwanda : les représentants des États prenant part au 26e sommet du Commonwealth, au Centre de conventions de Kigali, le 22 juin 2022. (illustration) © Jean Bizimana - Reuters / RFI Image Archive

綜合本台法廣RFI和法蘭西24小時頻道（France 24）2022年06月23日周四的多則相關報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）當天抵達盧旺達首都。在基加利（Kigali），他試圖說服，包括英聯邦的下一任元首英國王儲查爾斯（prince Charles）在內，那些對英國與盧旺達計畫合作遣返避難申請人持異議的人們。

英聯邦的內部分歧與危機 -

據本台法廣RFI通訊員艾美琳（Émeline Vin）發自倫敦（Londres）的消息，英國與盧旺達就遣返避難申請人合作計畫，除遭非洲多國反對之外，媒體透露英聯邦下任元首、英國王儲查爾斯（prince Charles）形容這一協約駭人。

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RFI Image Archive / Rwanda : le Centre de conventions de Kigali, où est accueillie le 26e sommet des États du Commonwealth, le 22 juin 2022. (illustration) © Jean Bizimana - Reuters / RFI Image Archive

本屆英聯邦國家峰會的暗區還有剛果民主共和國（RD Congo）指責基加利為其境內東部的反叛分子提供金融支持。而加勒比海島國巴巴多斯（Barbados/Barbade），也被譯作巴貝多，已在六個月前的2021年11月底實現“走向共和”。這引起部分觀察人士擔心，英聯邦在伊麗莎白二世女王離開人世後分裂。英聯邦下任領導人則肩負着保持中立、維護內部團結的重任。

英聯邦即將增加非洲兩國 -

英聯邦54國政府首腦會議按計畫將於2022年06月24日周五舉行。非洲的兩國法語國家：加蓬和多哥，預計會在當天正式加入英聯邦。英聯邦54國政府首腦會議按計畫將於2022年06月24日周五舉行。非洲的兩國法語國家：加蓬和多哥，預計會在當天正式加入英聯邦。本台法廣RFI法文網06月23日周四的一則報道指出，如果說多哥曾是英國殖民地，而加蓬則和英聯邦沒有歷史淵源。但這兩國為尋求加入英聯邦已經努力了十來年。為此，加蓬總統還在多年前出台硬性規定，小學就必須學習英語。本台RFI法文報道注意到，盧旺達在2009年加入英聯邦後經濟騰飛，讓人印象深刻。加入有25億人口的英聯邦可以吸引到新的投資者。

Image RFI Archive - Commonwealth
Image RFI Archive / les pays membres, tous issus de l'ancien empire britannique, appartiennent au Commonwealth. Ils pourraient constituer une alternative économique pour le Royaume-Uni, après le Brexit. 英聯邦成員國，幾乎全部都是大英帝國的舊領地。 Getty Images - liangpv / Image RFI Archive

本台法廣RFI法文報道指出，正在盧旺達舉行的第26屆英聯邦國家峰會上沒有多哥和加蓬領導人。在上述兩個非洲國家正式加入後，他們將受邀參加下一屆英聯邦國家峰會。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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