盧旺達:英聯邦國家第26屆峰會

地緣政治 / 英聯邦組織

在東非內陸國盧旺達首都，包括19個非洲國家在內的英聯邦54個成員國正在參加第26屆英聯邦國家峰會（CHOGM）。英聯邦原則上每兩年召開一次成員國元首和政府首腦峰會。本屆峰會原本應在2020年舉行，但因受Covid疫情影響而推遲至2022年。英國首相於周四抵達基加利。英聯邦現任領導人伊麗莎白二世女王（Elizabeth II）則由於年事已高，沒有親自前往，而是由已獲准為下一任英聯邦元首的王儲查爾斯（prince Charles）赴會。

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RFI Image Archive / Rwanda : les représentants des États prenant part au 26e sommet du Commonwealth, au Centre de conventions de Kigali, le 22 juin 2022. (illustration) © Jean Bizimana - Reuters / RFI Image Archive

綜合本台法廣RFI和法蘭西24小時頻道（France 24）2022年06月23日周四的多則相關報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）當天抵達盧旺達首都。在基加利（Kigali），他試圖說服，包括英聯邦的下一任元首英國王儲查爾斯（prince Charles）在內，那些對英國與盧旺達計畫合作遣返避難申請人持異議的人們。

英聯邦的內部分歧與危機 -

據本台法廣RFI通訊員艾美琳（Émeline Vin）發自倫敦（Londres）的消息，英國與盧旺達就遣返避難申請人合作計畫，除遭非洲多國反對之外，媒體透露英聯邦下任元首、英國王儲查爾斯（prince Charles）形容這一協約駭人。

RFI Image Archive / Rwanda : le Centre de conventions de Kigali, où est accueillie le 26e sommet des États du Commonwealth, le 22 juin 2022. (illustration) © Jean Bizimana - Reuters / RFI Image Archive

本屆英聯邦國家峰會的暗區還有剛果民主共和國（RD Congo）指責基加利為其境內東部的反叛分子提供金融支持。而加勒比海島國巴巴多斯（Barbados/Barbade），也被譯作巴貝多，已在六個月前的2021年11月底實現“走向共和”。這引起部分觀察人士擔心，英聯邦在伊麗莎白二世女王離開人世後分裂。英聯邦下任領導人則肩負着保持中立、維護內部團結的重任。

英聯邦即將增加非洲兩國 -

英聯邦54國政府首腦會議按計畫將於2022年06月24日周五舉行。非洲的兩國法語國家：加蓬和多哥，預計會在當天正式加入英聯邦。英聯邦54國政府首腦會議按計畫將於2022年06月24日周五舉行。非洲的兩國法語國家：加蓬和多哥，預計會在當天正式加入英聯邦。本台法廣RFI法文網06月23日周四的一則報道指出，如果說多哥曾是英國殖民地，而加蓬則和英聯邦沒有歷史淵源。但這兩國為尋求加入英聯邦已經努力了十來年。為此，加蓬總統還在多年前出台硬性規定，小學就必須學習英語。本台RFI法文報道注意到，盧旺達在2009年加入英聯邦後經濟騰飛，讓人印象深刻。加入有25億人口的英聯邦可以吸引到新的投資者。

Image RFI Archive / les pays membres, tous issus de l'ancien empire britannique, appartiennent au Commonwealth. Ils pourraient constituer une alternative économique pour le Royaume-Uni, après le Brexit. 英聯邦成員國，幾乎全部都是大英帝國的舊領地。 Getty Images - liangpv / Image RFI Archive

本台法廣RFI法文報道指出，正在盧旺達舉行的第26屆英聯邦國家峰會上沒有多哥和加蓬領導人。在上述兩個非洲國家正式加入後，他們將受邀參加下一屆英聯邦國家峰會。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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