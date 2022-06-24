美國發展非洲以防中國壟斷

地緣政治 / 中美競爭

美國現任（第46任）總統拜登（Joe Biden）自上任以來一直想要發展與非洲之間更緊密的關係。美國商務部副部長則在本周具體的提到，要與非洲國家政府發展一種公道的新型夥伴關係。這是本台RFI法語報導近日的焦點話題之一。美國著名智庫蘭德公司（Rand Corporation）的一名政治分析員在接受本台RFI記者專訪時提到，美國發展非洲是要避免中國壟斷。

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綜合本台法廣RFI近兩天刊出的多則法文報導和法語採訪片段。國際輿論注意到，美國要翻開與非洲關係新一頁。美國商務部副部長唐·格雷夫斯(Don Graves）於2022年06月21日星期二提出，要與非洲國家政府發展一種公道的新型夥伴關係。這種夥伴關係建立在相互尊重、無剝削的基礎之上。

美國商務部副部長訪問西非 -

本台法廣RFI法文報導介紹說，美國商務部副部長唐·格雷夫斯(Don Graves）上周曾赴西非地區訪問，整個行程歷時5個工作日。他首先出席了於06月13日星期一在科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）開幕的2022年非洲CEO論壇（Africa CEO Forum)。

RFI Image Archive / Côte d’Ivoire : Le Sous-secrétaire au Commerce des Etats Unis, Don Graves il a participé à l’Africa CEO Forum, le lundi 13 juin 2022 à Abidjan. Ici, AFRICA CEO Forum. (illustration) ELODIE MARTIAL/AFRICA CEO Forum / RFI Image Archive

美國商務部副部長還參加了於2022年06月16日星期四在加納首都阿克拉（Accra）舉行的美國/加納商務論壇（U.S./Ghana Business Forum）。

RFI Image Archive / Ghana : le Sous-secrétaire au Commerce des Etats Unis, Don Graves a fait une tournée en Afrique de l'Ouest la semaine dernière. A Accra, où il a assisté au Business Forum Etats-Unis-Ghana, le jeudi 16 juin 2022. Ici, le Ghana, premier pays d'Afrique subsaharienne à accueillir le président américain Barack Obama, en juillet 2009. (illustration) Reuters / RFI Image Archive

美國瞄準投資非洲基礎設施 -

本台法廣RFI法文報導指出，美國想要與非洲加強經貿關係。雙方的貿易額目前估計大約是500億美元，低於其競爭對手中國。為了穩固美國的地位，拜登政府瞄準投資基礎設施和能源領域。美國外交人員提到與科特迪瓦達成的一項修建醫院的協議，及一個為非洲家庭提供電力的方案«Power Africa» 。

美國發展非洲以防中國獨大 -

總部位於美國聖莫尼卡（Santa Monica）的著名智庫蘭德公司（Rand Corporation）的一名政治分析員邁克爾（Michael）在接受本台法廣RFI記者採訪時表示，發展非洲是要避免中國壟斷原材料。他說：“由於新冠疫情和由於烏克蘭戰爭，讓人們明白了供應鏈多元化，和予以保護的重要性。必須保證鋰（lithium）和其它稀貴金屬的可靠獲得渠道。尤其要避免中國對這些材料享有壟斷權。”

美國要與非洲建立雙贏關係 -

本台法廣RFI2022年06月24日星期五在法語“焦點”（Focus）節目里播出的一篇分析報導。美國商務部副部長唐·格雷夫斯(Don Graves）本周二在新聞發布會上表示，通過一個相互尊重的進程，華盛頓致力於建立一種穩固的夥伴關係。。。在這種雙贏的夥伴關係里，美國不僅投資基礎設施，還會投資人力資源，並注意不召喚美國的勞力去從務工。

RFI Image Archive / Les États-Unis veulent renforcer leurs liens économiques avec l'Afrique. Ici, le secrétaire américain adjoint au Commerce, Don Graves, le 8 janvier 2021 à Wilmington. (illustration) AP - Susan Walsh / RFI Image Archive

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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