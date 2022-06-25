馬達加斯加:Vohibola森林保護

非洲生態 / 森林保護

在非洲東海岸外的印度洋島國馬達加斯加，Vohibola森林是該國東部的最後一片沿海森林。其面積在過去15年裡縮小了一半。如今，這裡由於各類非法活動和交易而陷入危險境地，促使當地村民協會協助地方當局管理這塊保護區。但面對偷獵者發出的死亡威脅，村民們呼籲當局懲罰犯罪，通過保護舉報人的法律。

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RFI Image Archive / Madagascar : Les coupes illicites de bois, les feux de forêt et le braconnage de lémuriens sont en recrudescence dans la forêt de Vohibola. Ici, dans la forêt secondaire de bambous, habitat du lémurien bambou.(illustration) © RFI / Sarah Tétaud

本台法廣RFI法文網2022年06月25日星期六報道說，馬達加斯加的Vohibola森林由於非法活動和交易而瀕臨險境。

RFI Image Archive / La forêt primaire de Vohibola se trouve près de la localité d'Andranokaditra à l'est d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Google Maps / RFI Image Archive

非法伐木、森林大火、盜獵狐猴（le lémurien）等不法行為捲土重來，促使當地的公民社會和村民組織協助地方環保部門共同管理這片保護區。

村民協會組織護林巡邏隊 -

據本台法廣RFI通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）發自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，馬達加斯加大島上的這片潮濕小森林不僅是一塊野生動物和地方植物的保護區、也是島國東岸的最後一片原始森林之一。

En 2017, Madagascar a tristement été le champion du monde de la déforestation avec 510 000 hectares de forêt naturelle détruits. Les forêts primaires de l'Est de l'île, comme sur cette photo, sont celles qui historiquement, ont le plus souffert du défrichement. © Sarah Tétaud/RFI

在這裡，不受懲罰的不法者威脅想要保護森林的村民。當地一個村民協會的女會長安潔莉克（Angélique）在接受本台RFI採訪時告知，自從一名偷獵者於4月份被捕後，來自不法分子的侮辱和威脅與日俱增。這個名稱為[Razan'ny Vohibola]的村民協會，自2017年以來參與管理和維護這塊自然保護區，聚集了這片森林周圍四個村莊的3000居民。他們組織了巡邏隊。

村民協會成員遭死亡威脅 -

[Razan'ny Vohibola]村民協會的女會長安潔莉克（Angélique）在接受本台法廣RFI通訊員採訪時解釋說，協會的所有會員現在都受到死亡威脅。馬達加斯加環境部於2022年04月24日出動憲兵幫助村民捉拿偷獵者。在這次行動中，充公了1200袋木炭和7船林木，逮捕到一名偷獵者。但這並不足以阻止各種威脅森林的非法活動。憂慮在於，這些偷獵者過去在被捕後都不會受到懲罰。如今，各類不法活動已經捲土重來。這些偷獵者都不是本地村民，而是來自其它地方的外地人。

村民們緊急呼籲保護森林 -

本台法廣RFI法文網報道提到，原定在本周四對一名偷獵者的審判現已被推遲到07月底。村民協會指控部分地方民選代表為掠奪Vohibola森林的同謀，支持了對這片森林的破壞。村民協會女會長指出，當地有些樹木是獨一無二的，比如黃柏（l'humbertiodendron）。這片森林裡還棲息着全世界最小的青蛙和最小的變色龍，還有狐猴和藥用植物等等。

RFI Carte Archive / Madagascar 存檔地圖：馬達加斯加 RFI / L. Mouaoued

村民們認為這片森林急需保護，否則以當前的破壞速度，兩年後將不再有森林，一切都將失去。馬達加斯加的村民們呼籲當局立即採取措施，必須逮捕各類破壞森林資源的不法分子，並通過保護舉報人的法律。

村民們發起網絡請願活動 -

本台法廣RFI法語通訊員在其專稿的最後一段中指出，馬達加斯加Vohibola森林的面積在過去15年裡縮小了一半，目前僅剩下大約1000公頃。村民協會在網絡上發起了一次保護這片森林的請願活動。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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