歐美重返非洲中國戰略不變？

新«絲綢之路» / 中國與非洲

Covid-19疫情爆發前，曾有一部法語紀錄片名為[Le monde selon Xi Jinping]，中文可譯作[世界據習近平]或[據習近平看世界]，主題之一是中國運輸將如何改變非洲。如今，這部記錄片的法國女導演發表了一部疫情後的更新版。這是本台法廣（RFI）法語«運輸»專欄（Chronique Transports）在本周六播出的最新一集節目里的內容。其中一名受訪者、美國智庫國家亞洲研究局（NBR）的一名高級女研究員在談及衛生危機時分析認為，中國似乎曾預見到疫情後的美歐意圖，但其計畫不變。

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本台法廣（RFI）法文網2022年06月25日星期六在法文«運輸»專欄（Chronique Transports）播出了記者瑪莉娜(Marina Mielczarek)的一篇最新報道。這一專欄節目不僅採訪了 [Le monde selon Xi Jinping] 這部記錄片的女導演，還引用了多位專業人士的分析。受訪者有美國國家亞洲研究局（NBR - National Bureau of asian Research）的高級女研究員，法國地緣政治學院（IFG - Institut Français de Géopolitique）的專家等等。

RFI Image Archive / Chronique Transports. 法廣圖片 / «運輸»專欄 © FMM RFI Chronique

這一法文專欄報導的原標題為：[«Routes de la soie», les dessous de la relation Chine-Afrique]。換作中文可譯為：[«絲綢之路»，中國-非洲關係的內幕]。下面是簡介予以分享。

中國如同自行車輪有核心 -

本台法廣（RFI）«運輸»專欄（Chronique Transports）的這篇報道首先幽默的描述說，中國如同自行車輪，中間是核心，輻射四方。這是法語紀錄片[Le monde selon Xi Jinping] 的女導演所賦予的圖像。

女導所獲知的«絲綢之路» -

本台法廣RFI«運輸»專欄記者在報道中指出，這部紀錄片的女導演自中國返回後，尤其被新«絲綢之路»的長期遠景所敲響。她從接近中國國家主席的圈子裡了解到經濟雄心背後的政治雄心。當中國領導人建議非洲國家投資高速公路、橋樑或港口時，他也同時建議一種並非只是經濟上的模式。大致意思為：中國將通過讓那些西方未能成功發展的國家變得富裕而致富。

RFI Image Archive / Relation Sino-Afrique : Selon une chercheuse au Bureau national des recherches asiatiques de Washington, la crise sanitaire ne change rien à la stratégie chinoise. Ici, conférence des ministres de la Santé lors du forum sino-africain à Pékin, le 16 août 2013. (illustration) RFI / Stéphane Lagarde

本台法廣（RFI）專欄記者認為，不論是在非洲還是其它大陸，新«絲綢之路»的背後所隱藏的是互通有無（donnant donnant）。或者說，是通過國際組織去支持一些國家。

衛生危機不改變中國戰略 -

在這部紀錄片中，美國智庫國家亞洲研究局（NBR）的一名高級女研究員在談到衛生危機時認為，這沒有讓中國改變戰略。原因很簡單，中國似乎曾預見到：疫情之後，歐美會有相互接近、搬遷工業的意圖。

搬遷工業說得容易做得難 -

法國地緣政治學院（IFG）的一名專家指出，在Covid-19疫情期間，西方國家曾說，要就近生產商品以不再依靠中國。但這當然是說得容易做得難。這不是或不將是一日可成的。中國已經提前優先發展海運，在非洲和地中海沿岸一路修建和管理港口。它還排擠競爭者，投資埃及、摩洛哥和酋長國等地。

中國盼非洲成為世界車間 -

法廣RFI«運輸»專欄（Chronique Transports）的這一報道最後指出，在非洲的中國人有50%是來自貧窮的地區。未來，中國想要看到非洲起到世界車間的角色，尤其是在紡織領域。這與中國在過去一整個世紀為西方做起到的角色相同。

RFI Image Archive / «Routes de la soie», les dessous de la relation Chine-Afrique. Ici, le président chinois Xi Jinping. (illustration) RFI Image Archive

註：這一紀錄片的更新版可在法德合資公共電視台Arte網站上瀏覽。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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