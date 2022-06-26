新«絲綢之路» / 中國與非洲

歐美重返非洲中國戰略不變？

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RFI Image Archive / Relation Chine - Afrique : [Le monde selon Xi Jinping]，une version réactualisée du documentaire est désormais à voir sur le site d'Arte. Ici, le président chinois Xi Jinping, le président sénégalais Macky Sall, le président congolais Félix Tshisekedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le secrétaire général des Nations unies (ONU) Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le président des Comores, Azali Assoumani, assistent à l'ouverture du forum Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) par liaison vidéo à Dakar, Sénégal, le 29 novembre 2021. (illustration)
RFI Image Archive / Relation Chine - Afrique : [Le monde selon Xi Jinping]，une version réactualisée du documentaire est désormais à voir sur le site d'Arte. Ici, le président chinois Xi Jinping, le président sénégalais Macky Sall, le président congolais Félix Tshisekedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le secrétaire général des Nations unies (ONU) Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le président des Comores, Azali Assoumani, assistent à l'ouverture du forum Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) par liaison vidéo à Dakar, Sénégal, le 29 novembre 2021. (illustration) © REUTERS - COOPER INVEEN / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
11 分鐘

Covid-19疫情爆發前，曾有一部法語紀錄片名為[Le monde selon Xi Jinping]，中文可譯作[世界據習近平]或[據習近平看世界]，主題之一是中國運輸將如何改變非洲。如今，這部記錄片的法國女導演發表了一部疫情後的更新版。這是本台法廣（RFI）法語«運輸»專欄（Chronique Transports）在本周六播出的最新一集節目里的內容。其中一名受訪者、美國智庫國家亞洲研究局（NBR）的一名高級女研究員在談及衛生危機時分析認為，中國似乎曾預見到疫情後的美歐意圖，但其計畫不變。

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本台法廣（RFI）法文網2022年06月25日星期六在法文«運輸»專欄（Chronique Transports）播出了記者瑪莉娜(Marina Mielczarek)的一篇最新報道。這一專欄節目不僅採訪了 [Le monde selon Xi Jinping] 這部記錄片的女導演，還引用了多位專業人士的分析。受訪者有美國國家亞洲研究局（NBR - National Bureau of asian Research）的高級女研究員，法國地緣政治學院（IFG - Institut Français de Géopolitique）的專家等等。

Image RFI - Chronique Transports
RFI Image Archive / Chronique Transports. 法廣圖片 / «運輸»專欄 © FMM RFI Chronique

這一法文專欄報導的原標題為：[«Routes de la soie», les dessous de la relation Chine-Afrique]。換作中文可譯為：[«絲綢之路»，中國-非洲關係的內幕]。下面是簡介予以分享。

中國如同自行車輪有核心  -

本台法廣（RFI）«運輸»專欄（Chronique Transports）的這篇報道首先幽默的描述說，中國如同自行車輪，中間是核心，輻射四方。這是法語紀錄片[Le monde selon Xi Jinping] 的女導演所賦予的圖像。

女導所獲知的«絲綢之路» -

本台法廣RFI«運輸»專欄記者在報道中指出，這部紀錄片的女導演自中國返回後，尤其被新«絲綢之路»的長期遠景所敲響。她從接近中國國家主席的圈子裡了解到經濟雄心背後的政治雄心。當中國領導人建議非洲國家投資高速公路、橋樑或港口時，他也同時建議一種並非只是經濟上的模式。大致意思為：中國將通過讓那些西方未能成功發展的國家變得富裕而致富。

Image RFI Archive - Sino - Afrique
RFI Image Archive / Relation Sino-Afrique : Selon une chercheuse au Bureau national des recherches asiatiques de Washington, la crise sanitaire ne change rien à la stratégie chinoise. Ici, conférence des ministres de la Santé lors du forum sino-africain à Pékin, le 16 août 2013. (illustration) RFI / Stéphane Lagarde

本台法廣（RFI）專欄記者認為，不論是在非洲還是其它大陸，新«絲綢之路»的背後所隱藏的是互通有無（donnant donnant）。或者說，是通過國際組織去支持一些國家。

衛生危機不改變中國戰略 -

在這部紀錄片中，美國智庫國家亞洲研究局（NBR）的一名高級女研究員在談到衛生危機時認為，這沒有讓中國改變戰略。原因很簡單，中國似乎曾預見到：疫情之後，歐美會有相互接近、搬遷工業的意圖。

搬遷工業說得容易做得難 -

法國地緣政治學院（IFG）的一名專家指出，在Covid-19疫情期間，西方國家曾說，要就近生產商品以不再依靠中國。但這當然是說得容易做得難。這不是或不將是一日可成的。中國已經提前優先發展海運，在非洲和地中海沿岸一路修建和管理港口。它還排擠競爭者，投資埃及、摩洛哥和酋長國等地。

中國盼非洲成為世界車間 -

法廣RFI«運輸»專欄（Chronique Transports）的這一報道最後指出，在非洲的中國人有50%是來自貧窮的地區。未來，中國想要看到非洲起到世界車間的角色，尤其是在紡織領域。這與中國在過去一整個世紀為西方做起到的角色相同。

Image RFI Archive - Chine - Xi
RFI Image Archive / «Routes de la soie», les dessous de la relation Chine-Afrique. Ici, le président chinois Xi Jinping. (illustration) RFI Image Archive

註：這一紀錄片的更新版可在法德合資公共電視台Arte網站上瀏覽。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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