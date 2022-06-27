肯尼亞:COP15籌備會進展不大

生物多樣性 / 國際會議

國際非政府組織對在肯尼亞首都召開《聯合國生物多樣性公約》締約國第十五次會議（COP15）的籌備會進展不大感到失望。

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東非國家肯尼亞（Kenya)，也被譯作肯亞。聯合國生物多樣性大會（COP15）的籌備會議於上周二在該國首都內羅畢開幕。來自190多個國家的代表經過歷時六天（2022年06月21日至26日）的討論，進展似乎不大，非政府組織倍感失望。世界自然基金會法國分部(WWF-France)的人員在接受本台RFI法廣通訊員採訪時也表達了類似的心情。不過，談判工作組的共同負責人則表示感到滿意。

RFI Image Archive / COP15 Biodiversité: les négociations préparatoires à Nairobi se sont terminées hier soir (dimanche 26.06.2022). Ici, le chimpanzé est surnommé «le jardinier de la forêt». Sa disparition pourrait provoquer un appauvrissement de la biodiversité végétale. (illustration) © Getty Images - Anup Shah / RFI Image Archive

據本台法廣RFI法文網2022年06月27日星期一報導，由於Covid-19疫情，原本應該於2020年在中國舉行的《聯合國生物多樣性公約》締約國第十五次會議（COP15）在經過多次延期後，現已確定將於2022年12月05日至17日在加拿大法語區魁北克省的經濟重鎮蒙特利爾（Montréal）召開。

這是在肯尼亞首都內羅畢舉行的聯合國生物多樣性大會（COP15）籌備會議於上周二（2022年06月21日）正式對外宣布的。來自會場的消息說，經過歷時六天的激烈討論，至06月26日星期天結束，進展似乎不大。

RFI Image Archive / Après quatre reports provoqués par la pandémie de Covid-19, la COP15 (Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies) se tiendra à Montréal, la capitale économique du Québec, au Canada du 05 au 17 décembre 2022. Ici, Biodiversité et évolution du monde vivant. (illustration) © RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員阿爾巴娜（Albane Thirouard）發自內羅畢的消息指出，本次籌備會致力於為在2050年前更好地保護自然與資源確立一個世界框架。第一目標是要在2030年前保護30%的水土。有關文本將被用於作為2022年年底召開COP15的基礎。本輪談判已於周日晚結束，進展有限。

國際非政府組織的失望 -

世界自然基金會法國分部(WWF-France)負責環境外交的工作人員阿諾德（Arnaud）在接受本台法廣RFI通訊員採訪時，難掩失望之情。他表示，對他們而言，這是一個失望。進展十分有限。整體上，文本在形式上就難以獲得通過。至於內容則相差更遠，因為在現階段仍然毫無雄心。

不同國家之間分歧依舊 -

本台法廣RFI報導提到，與會國之間在一些問題上分歧依舊。尤其是在保護生物多樣性的資金上。國家和公民社會之間的角色。一些非洲和南美國家再次提出，要求富裕國家每年撥款1000億美元，用於保護生態多樣性，直到2030年。還有農業，在減少使用農藥肥料和需要糧食增產的問題上，一些國家觀點對立。

談判組織方對進展滿意 -

針對非政府組織方面的失望，談判工作組的一名共同負責人在接受本台法廣RFI記者採訪時表示，還是取得了一些進展，當然還有許多工作，但他們滿意了。

蒙特利爾大會前再協商 -

與會者們預計在12月份《聯合國生物多樣性公約》締約國第十五次會議（COP15）正式開幕之前，還要再次聚會，以期縮小在抵達蒙特利爾時的分歧。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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