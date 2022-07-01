非洲安全 / 尼日利亞
尼日利亞:匪徒劫走數名中國人
發表時間：
非洲人口大國尼日利亞一處金礦本周遇襲，多名中國人遭劫持。最新消息說，該國安全人員殊死抵抗，至少四十多人在這一攻擊事件中死亡，絕大部分遇難者為軍警人員。
廣告
非洲人口大國尼日利亞自然資源豐富。該國中部當地時間星期三發生針對中國利益的襲擊事件，多名中國公民遭綁架。該國官方表示，面對武裝人員發動的攻擊，尼日利亞軍警付出了巨大代價，至少30人軍人和7名機動警察遇害。
多位中國公民遭到綁架 -
據本台法廣RFI非洲組豪薩語（Hausa）記者伊斯梅爾（Ismail Abdullahi Karatu）2022年07月01日周五的消息，尼日利亞軍方現已證實了發生在該國中部Shiroro的一起攻擊事件。事發地點位於該國境內最大的行政區尼日爾州境內。
地方當局在周四曾通報說，有11人在這起攻擊事件中遇害，另外，至少有四位中國公民遭綁架。
軍警人員展開殊死抵抗 -
據介紹，這起發生於當地事件06月29日星期三的襲擊被認為是針對中國利益。當地軍警與發動襲擊的武裝人員發生激烈衝突。來自尼日利亞的最新消息報導說，死亡人數至少43人，其中30名軍人，7名警察機動部隊成員。
遇襲金礦涉及中國利益 -
尼日利亞的一個非政府組織(ONG/NGO)負責人在接受媒體採訪時，告訴法廣RFI非洲組記者，這座金礦是由中國方面在開採，但沒有具體的信息。相關報導都說，發動襲擊的武裝人員是“匪徒”（bandits）。
. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
.