尼日利亞:匪徒劫走數名中國人

非洲安全 / 尼日利亞

非洲人口大國尼日利亞一處金礦本周遇襲，多名中國人遭劫持。最新消息說，該國安全人員殊死抵抗，至少四十多人在這一攻擊事件中死亡，絕大部分遇難者為軍警人員。

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非洲人口大國尼日利亞自然資源豐富。該國中部當地時間星期三發生針對中國利益的襲擊事件，多名中國公民遭綁架。該國官方表示，面對武裝人員發動的攻擊，尼日利亞軍警付出了巨大代價，至少30人軍人和7名機動警察遇害。

多位中國公民遭到綁架 -

據本台法廣RFI非洲組豪薩語（Hausa）記者伊斯梅爾（Ismail Abdullahi Karatu）2022年07月01日周五的消息，尼日利亞軍方現已證實了發生在該國中部Shiroro的一起攻擊事件。事發地點位於該國境內最大的行政區尼日爾州境內。

RFI Carte Archive / Nigéria : l'armée a confirmé l'attaque du mercredi 29 juin 2022 à Shiroro, dans l'État du Niger, au centre du pays tuant des membres du personnel de sécurité et enlevant des travailleurs, dont au moins quatre Chinois. Ici, une carte du Nigeria. (illustration) RFI Carte Archive

地方當局在周四曾通報說，有11人在這起攻擊事件中遇害，另外，至少有四位中國公民遭綁架。

軍警人員展開殊死抵抗 -

據介紹，這起發生於當地事件06月29日星期三的襲擊被認為是針對中國利益。當地軍警與發動襲擊的武裝人員發生激烈衝突。來自尼日利亞的最新消息報導說，死亡人數至少43人，其中30名軍人，7名警察機動部隊成員。

遇襲金礦涉及中國利益 -

尼日利亞的一個非政府組織(ONG/NGO)負責人在接受媒體採訪時，告訴法廣RFI非洲組記者，這座金礦是由中國方面在開採，但沒有具體的信息。相關報導都說，發動襲擊的武裝人員是“匪徒”（bandits）。

RFI / le service Hausa (ou Haoussa) a été cré au 21 mai, il y a 15 ans. Ici, le service haoussa de RFI fête ses 15 ans. (illustration) 法廣電台RFI非洲組豪薩語節目始於15年前的05月21日。 © FMM-RFI

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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