非洲安全 / 尼日利亞

尼日利亞:總統譴責綁架中國人

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RFI Image Archive / Nigéria : choc et consternation exprimés par les autorités, suite à l'attaque contre un site minier, dans la zone de Shiroro, dans le centre du pays. Au moins quatre employés chinois ont été enlevés. Trente soldats et sept policiers ont été tués. Le président Muhammadu Buhari a qualifié vendredi 01 juillet 2022 les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». (illustration)
RFI Image Archive / Nigéria : choc et consternation exprimés par les autorités, suite à l'attaque contre un site minier, dans la zone de Shiroro, dans le centre du pays. Au moins quatre employés chinois ont été enlevés. Trente soldats et sept policiers ont été tués. Le président Muhammadu Buhari a qualifié vendredi 01 juillet 2022 les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». (illustration) © RFI Image Archive
作者： 尼古拉
10 分鐘

西非國家尼日利亞（Nigéria）也被譯作奈及利亞。該國在本周三曾發生武裝人員襲擊中部地區的一個金礦場，殺害30多名軍警，綁架中國公民數人的事件。尼日利亞總統對此予以譴責，並說襲擊者是恐怖分子。本台法廣RFI阿布賈通訊員在周六播出的法語[非洲報導]專欄（Chronique Reportage Afrique）的節目中，現場採訪尼日利亞民眾，見證他們遭遇被當地人稱之為“匪徒”（bandits）的武裝人員的不幸經歷。

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綜合本台法廣RFI法文網在過去24小時里的多則報導，在西非地區，尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）嚴厲譴責2022年06月29日星期三發生在該國中部Shiroro的襲擊金礦場事件。他表示將對肇事者“零容忍”，正義將得到伸張。

尼日利亞總統譴責襲擊者是恐怖分子 -

據軍方此前透露的數字，有40多人死亡，大部分死難者為軍警人員，另有至少4位中國公民遭綁架。不過本台法廣RFI法文網在周五晚間指出，整個事件依然不明朗。目前仍不知道發動襲擊的武裝人員確切人數，也沒有抓捕到任何嫌犯。具體的傷亡人數也在變化。

Image RFI Archive - Nigéria
RFI Image Archive / Nigéria : les autorités condamnent l'attaque d'un site minier dans le centre. Le président Muhammadu Buhari a qualifié les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites» (illustration) AP - Bayo Omoboriowo / RFI Image Archive

尼日利亞總統在聲明中，使用了“恐怖分子”和“寄生蟲”等詞來形容襲擊者。有見證者說，襲擊者全副武裝。這些“匪徒”（bandits）劫持人質通常是為了要贖金。

尼日利亞老百姓因安全問題擔驚受怕 -

本台法廣RFI法文報導注意到，尼日利亞總統試圖安撫事發地區的民眾。他承諾將竭盡全力保證Shiroro民眾重返家園的安全。但尼日利亞的一名國會參議員抱怨說，由於安全問題，民眾放棄農活，出逃求生。

尼日利亞武裝團夥嚴重破壞社會穩定 -

本台法廣RFI法文報導指出，尼日利亞“匪徒”（bandits）頻繁施暴。他們時常全副武裝襲擊民眾和基礎設施，劫持人質索要贖金。一個名為Acled的非政府組織（ONG/NGO）的統計顯示，2021年的受害者多達有2600多人。

Image RFI Carte - Nigéria
RFI Carte Archive / Nigéria : l'armée a confirmé l'attaque du mercredi 29 juin 2022 à Shiroro, dans l'État du Niger, au centre du pays tuant des membres du personnel de sécurité et enlevant des travailleurs, dont au moins quatre Chinois. Le président Muhammadu Buhari a qualifié les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». Ici, une carte du Nigeria. (illustration) © RFI Carte Archive

本台法廣RFI法語[非洲報導]專欄（Chronique Reportage Afrique），於2022年07月02日周六在節目中播出了阿布賈通訊員莫伊茲（Moïse Gomis）的一個現場報導，多位受訪民眾痛斥武裝人員在尼日利亞西北地區為非作歹、劫持人質、濫殺無辜。

Image RFI Archive - Reportage Afrique
FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

這一法文專欄報導的標題為：Attaques et kidnappings au Nigeria: le désarroi des populations du nord-ouest [1/2]。換作中文可譯為：發生在尼日利亞的襲擊和綁架：西北民眾的恐慌[1/2]。

尼日利亞大片區域存在嚴重安全問題 -

本台法廣RFI法語[非洲報導]專欄（Chronique Reportage Afrique）在2022年07月02日星期六上網的這一節目中指出，尼日利亞西北地區現已被列為安全上的紅色危險區（zone rouge）。在過去十年裡，當地至少有8000人被殺，數千人遭綁架，數十萬民眾流離失所。在與貝寧東部和尼日爾南部接壤的廣闊區域里，匿藏着數百個武裝團夥：其成員少則數十人，多則數百人。他們的活動範圍主要是在森林和農村。主要襲擊目標是過往的車輛和當地的教育設施。

 

Image RFI Archive - Nigéria
RFI Image Archive / Attaques et kidnappings au Nigeria: le désarroi des populations du nord-ouest. Ici, un village de l'État de Kebbi dans le nord-ouest du Nigeria (illustration). © Jorge Fernandez - LightRocket via Getty Images / RFI Archive

尼日利亞官方把打擊“匪徒”（bandits）作為優先工作任務，但至今尚未看到採取具體行動。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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