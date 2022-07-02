尼日利亞:總統譴責綁架中國人

非洲安全 / 尼日利亞

西非國家尼日利亞（Nigéria）也被譯作奈及利亞。該國在本周三曾發生武裝人員襲擊中部地區的一個金礦場，殺害30多名軍警，綁架中國公民數人的事件。尼日利亞總統對此予以譴責，並說襲擊者是恐怖分子。本台法廣RFI阿布賈通訊員在周六播出的法語[非洲報導]專欄（Chronique Reportage Afrique）的節目中，現場採訪尼日利亞民眾，見證他們遭遇被當地人稱之為“匪徒”（bandits）的武裝人員的不幸經歷。

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綜合本台法廣RFI法文網在過去24小時里的多則報導，在西非地區，尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）嚴厲譴責2022年06月29日星期三發生在該國中部Shiroro的襲擊金礦場事件。他表示將對肇事者“零容忍”，正義將得到伸張。

尼日利亞總統譴責襲擊者是恐怖分子 -

據軍方此前透露的數字，有40多人死亡，大部分死難者為軍警人員，另有至少4位中國公民遭綁架。不過本台法廣RFI法文網在周五晚間指出，整個事件依然不明朗。目前仍不知道發動襲擊的武裝人員確切人數，也沒有抓捕到任何嫌犯。具體的傷亡人數也在變化。

RFI Image Archive / Nigéria : les autorités condamnent l'attaque d'un site minier dans le centre. Le président Muhammadu Buhari a qualifié les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites» (illustration) AP - Bayo Omoboriowo / RFI Image Archive

尼日利亞總統在聲明中，使用了“恐怖分子”和“寄生蟲”等詞來形容襲擊者。有見證者說，襲擊者全副武裝。這些“匪徒”（bandits）劫持人質通常是為了要贖金。

尼日利亞老百姓因安全問題擔驚受怕 -

本台法廣RFI法文報導注意到，尼日利亞總統試圖安撫事發地區的民眾。他承諾將竭盡全力保證Shiroro民眾重返家園的安全。但尼日利亞的一名國會參議員抱怨說，由於安全問題，民眾放棄農活，出逃求生。

尼日利亞武裝團夥嚴重破壞社會穩定 -

本台法廣RFI法文報導指出，尼日利亞“匪徒”（bandits）頻繁施暴。他們時常全副武裝襲擊民眾和基礎設施，劫持人質索要贖金。一個名為Acled的非政府組織（ONG/NGO）的統計顯示，2021年的受害者多達有2600多人。

RFI Carte Archive / Nigéria : l'armée a confirmé l'attaque du mercredi 29 juin 2022 à Shiroro, dans l'État du Niger, au centre du pays tuant des membres du personnel de sécurité et enlevant des travailleurs, dont au moins quatre Chinois. Le président Muhammadu Buhari a qualifié les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». Ici, une carte du Nigeria. (illustration) © RFI Carte Archive

本台法廣RFI法語[非洲報導]專欄（Chronique Reportage Afrique），於2022年07月02日周六在節目中播出了阿布賈通訊員莫伊茲（Moïse Gomis）的一個現場報導，多位受訪民眾痛斥武裝人員在尼日利亞西北地區為非作歹、劫持人質、濫殺無辜。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

這一法文專欄報導的標題為：Attaques et kidnappings au Nigeria: le désarroi des populations du nord-ouest [1/2]。換作中文可譯為：發生在尼日利亞的襲擊和綁架：西北民眾的恐慌[1/2]。

尼日利亞大片區域存在嚴重安全問題 -

本台法廣RFI法語[非洲報導]專欄（Chronique Reportage Afrique）在2022年07月02日星期六上網的這一節目中指出，尼日利亞西北地區現已被列為安全上的紅色危險區（zone rouge）。在過去十年裡，當地至少有8000人被殺，數千人遭綁架，數十萬民眾流離失所。在與貝寧東部和尼日爾南部接壤的廣闊區域里，匿藏着數百個武裝團夥：其成員少則數十人，多則數百人。他們的活動範圍主要是在森林和農村。主要襲擊目標是過往的車輛和當地的教育設施。

RFI Image Archive / Attaques et kidnappings au Nigeria: le désarroi des populations du nord-ouest. Ici, un village de l'État de Kebbi dans le nord-ouest du Nigeria (illustration). © Jorge Fernandez - LightRocket via Getty Images / RFI Archive

尼日利亞官方把打擊“匪徒”（bandits）作為優先工作任務，但至今尚未看到採取具體行動。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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