梵蒂岡:教宗憾被迫延非洲之旅

非洲與歐洲 / 天主教

在梵蒂岡，年近86歲高齡的天主教教宗方濟各（Pape François）對因健康問題未能實現原定在2022年07月02日周六啟程前往非洲兩國的使徒之旅感到遺憾。他在羅馬繼續為非洲的和平與人民的和解高聲呼喚，呼籲剛果民主共和國和南蘇丹的國民要勇於擔負起政治責任，翻開新的一頁。

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據法廣RFI法文網2022年07月03日星期天報導，因膝蓋問題而未能在本周六按照原定計畫前往剛果民主共和國和南蘇丹開展使徒之旅的教宗，現已派教廷的國務卿前往上述兩個非洲國家。

心若相依，雖遠尤近 -

RFI Image Archive / Vatican : Le pape François, le 1er juin 2022. （illustration) © RFI Image Archive

教宗還堅持為原本準備接待其到訪的非洲國家人民錄製好了一份視訊信息，展現心若相依，雖遠尤近之意，和他的遺憾之情。

保持信心，不言放棄 -

本台法廣RFI通訊員埃里克（Éric Sénanque）發自梵蒂岡的消息指出，在對剛果和南蘇丹民眾的致言中，教宗方濟各沒有掩飾對未能親自前往的失望之情。

RFI Image Archive / Vatican : la place Saint-Pierre à Rome. Ici, une photo prise durant le confinement en 2020. (illustration) REUTERS - Guglielmo Mangiapane / RFI Image Archive

教宗表示，天主知道他感到多麼的遺憾，不得不推遲這個期待已久的旅行。但不要對一旦時機允許，就能夠早日相見失去信心和希望。

推動和平，呼籲和解 -

教宗重申他原本預計出訪的剛果（金）和南蘇丹，兩國當前時局艱難。他特別提到發生在剛果民主共和國東部的暴力製造了無窮的痛苦和悲劇。教宗還為南蘇丹的和平疾聲大呼，他強調期待看到和解進程取得切實成果。但教宗並沒有就此結尾，他還提出剛果民主共和國和南蘇丹的國民要放眼未來，開始勇於擔負起政治責任，翻開新的一頁，為和解、原諒、共存和發展開闢一條新的路徑。

人間疾苦 蒼天有知 -

本台法廣RFI通訊員最後指出，教宗的結論是，信徒們撒在大地上的淚水和對天的祈禱不是沒有作用的。據報，教宗方濟各周日在聖彼得大教堂的彌撒有羅馬的剛果社區人士到場參與。

RFI Image Archive / Vatican : le pape, qui célèbrerait ce dimanche 03 juillet 2022 une messe dans la basilique Saint-Pierre avec les membres de la communauté congolaise de Rome. Ici, Le pape François dans la basilique Saint-Pierre, le 18 mai 2020. (illustration) Vatican Media/Handout via Reuters

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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