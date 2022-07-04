足球:第34屆非洲國家杯延期
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非洲足球聯合會（CAF）決定把原定2023年中旬舉行的第34屆非洲國家杯（CAN）延後至2024年初，所提及的理由是舉辦地科特迪瓦的氣候因素。就此，本台法廣RFI在科特迪瓦的通訊員發回了對非洲足球聯合會（CAF）主席及非洲國家杯（CAN）組委會主席等體育界要員的採訪錄音片段。
據本台法廣RFI法文報導，非洲足球聯合會（CAF）於2022年07月03日星期天在北非馬格裡布國家摩洛哥首都拉巴特（Rabat）做出決定，把原定一年後舉行的第34屆非洲國家杯（CAN）的時間從2023年06月至07月延後至2024年01月至02月。舉辦地點則仍然是在科特迪瓦（Côte d’Ivoire），也被譯作象牙海岸。
第34屆CAN延期至2024年初 -
本台法廣RFI特派記者戴維（David Kalfa）發自拉巴特的消息說，這是非洲足球聯合會（CAF）主席帕特里斯·莫特塞（Patrice Motsepe）周日在參加了執行委員會會議後對外宣布的。所提到的理由是氣候條件不允許。
第34屆CAN延期為球員觀眾 -
本台法廣RFI在科特迪瓦的通訊員穆哈邁德（Muhamed LAMEEN）發回了對非洲足球聯合會（CAF）主席的採訪錄音片段。
非洲足球聯合會（CAF）主席莫特塞（Patrice Motsepe）說：“為了讓球員們得以在良好的條件下發展，為了讓想要出門到現場看賽的觀眾可以在更好的氣候條件下進行。我們只能接受延後日期。但我們採取了一切所必須的措施。”
第34屆CAN延期因氣候條件 -
另外，本台法廣RFI在科特迪瓦的通訊員穆哈邁德（Muhamed LAMEEN）還發回了對非洲國家杯（CAN）組委會主席阿米奇亞（François Albert Amichia）的採訪錄音片段。就延期的原因，非洲國家杯（CAN）組委會主席解釋說，是由於人們所了解的主辦國科特迪瓦的特殊雨季，尤其是在阿比讓地區。
. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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