足球:第34屆非洲國家杯延期

非洲足球 / 體育盛會

非洲足球聯合會（CAF）決定把原定2023年中旬舉行的第34屆非洲國家杯（CAN）延後至2024年初，所提及的理由是舉辦地科特迪瓦的氣候因素。就此，本台法廣RFI在科特迪瓦的通訊員發回了對非洲足球聯合會（CAF）主席及非洲國家杯（CAN）組委會主席等體育界要員的採訪錄音片段。

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RFI Image Archive / Pod'CAN, le podcast de RFI pour la Coupe d'Afrique des nations. © RFI Image

據本台法廣RFI法文報導，非洲足球聯合會（CAF）於2022年07月03日星期天在北非馬格裡布國家摩洛哥首都拉巴特（Rabat）做出決定，把原定一年後舉行的第34屆非洲國家杯（CAN）的時間從2023年06月至07月延後至2024年01月至02月。舉辦地點則仍然是在科特迪瓦（Côte d’Ivoire），也被譯作象牙海岸。

第34屆CAN延期至2024年初 -

本台法廣RFI特派記者戴維（David Kalfa）發自拉巴特的消息說，這是非洲足球聯合會（CAF）主席帕特里斯·莫特塞（Patrice Motsepe）周日在參加了執行委員會會議後對外宣布的。所提到的理由是氣候條件不允許。

第34屆CAN延期為球員觀眾 -

本台法廣RFI在科特迪瓦的通訊員穆哈邁德（Muhamed LAMEEN）發回了對非洲足球聯合會（CAF）主席的採訪錄音片段。

RFI Montage Archive / Foot : Patrice Motsepe ：l'actuel président de la CAF (à gauche) et ses deux prédécesseurs, Issa Hayatou (au centre avec le footballeur Benjamin Moukandjo) et Ahmad (à droite). En bas, le footballeur camerounais Karl Toko Ekambi. © Photos AFP & AP - Montage RFI

非洲足球聯合會（CAF）主席莫特塞（Patrice Motsepe）說：“為了讓球員們得以在良好的條件下發展，為了讓想要出門到現場看賽的觀眾可以在更好的氣候條件下進行。我們只能接受延後日期。但我們採取了一切所必須的措施。”

第34屆CAN延期因氣候條件 -

另外，本台法廣RFI在科特迪瓦的通訊員穆哈邁德（Muhamed LAMEEN）還發回了對非洲國家杯（CAN）組委會主席阿米奇亞（François Albert Amichia）的採訪錄音片段。就延期的原因，非洲國家杯（CAN）組委會主席解釋說，是由於人們所了解的主辦國科特迪瓦的特殊雨季，尤其是在阿比讓地區。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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