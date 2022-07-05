阿爾及利亞今慶獨立60周年

阿爾及利亞/法國/獨立60周年

阿爾及利亞今天隆重慶祝獨立60周年，當局舉行的慶祝活動包括一場規模空前的閱兵式。阿爾及利亞是在經歷了132年法國殖民統治後獲得獨立。

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據法新社說，阿爾及利亞慶祝獨立，引發關注該國對法國殖民統治歷史記憶處置以及與法國的關係。

在阿爾及利亞抵抗力量和法國軍隊之間進行了近八年的戰爭之後，根據歷史性的埃維昂協議的條款，1962年3月18日停戰，同年7月5日阿爾及利亞宣布獨立。而早幾天前，在關於專項自決的全民表決中，99.72%的阿爾及利亞人投票贊成獨立。

在今天的慶祝儀式上，阿爾及利亞阿卜杜勒-馬吉德-特布恩總統在軍隊參謀長賽義德-沙內格里哈將軍的陪同下，站在一輛車頂敞開的車裡，在揭開閱兵式序幕前檢閱了不同部門的武裝力量，此前，總統向獨立烈士獻上花圈。閱兵前，禮炮發射了60響禮炮以示紀念。

包括巴勒斯坦總統馬哈茂德-阿巴斯、突尼斯總統凱塞德和尼日利亞總統穆罕默德-巴祖姆在內的幾位外賓出席了閱兵式。

經過七年半的戰爭，阿爾及利亞贏得了獨立，但導致數十萬人死亡，阿爾及利亞是20世紀60年代非洲唯一一個通過武力擺脫法國統治的前法國殖民地。但是，在殖民結束60年後，阿爾及利亞的歷史傷口仍然沒有癒合，因為法國拒絕任何 "懺悔 "或 "道歉"。

不過，法國總統馬克龍自當選以來一直試圖以一系列象徵性的姿態來撫慰阿爾及利亞歷史記憶。

今年3月，阿爾及利亞總統特布恩說，應以公平的方式處理法國殖民歷史，他說，法國殖民歷史的罪行不能有時間限制。

阿爾及利亞與法國的雙邊關係似乎在10月達到了最低點，當時馬克龍說，阿爾及利亞在獨立後享有 "記憶積金 "，由 "軍政統治"維持，馬克龍的講話引發阿爾及爾的憤怒。

但近幾個月來，雙方關係又逐漸升溫，馬克龍和特布恩在6月18日的電話交談中表示，他們都希望 "深化 "這種關係。

據法新社，周一晚間，法國總統府宣布，馬克龍在獨立60周年之際將致函阿爾及利亞總統，在信中呼籲 "加強兩國間現在已經牢固的關係"。愛麗舍宮說："馬克龍還重申了他的承諾，即繼續採取承認真相和調和阿爾及利亞和法國人民的歷史記憶的做法，"並報告說，星期二一束以總統之名的鮮花花圈，獻放在巴黎的阿爾及利亞戰爭國家紀念館，以紀念1962年7月5日在奧蘭發生的歐洲人遭屠殺事件的受害者。

據法新社說，在阿爾及利亞國內方面，當局利用獨立周年紀念日試圖緩和緊張局勢。

5月，阿爾及利亞總統特布恩發起了一項打破政治僵局的倡議，他輪流接待了包括反對派在內的幾個政黨領導人以及工會和僱主組織的領導人進行政治諮詢。

周一，在獨立周年之際，總統宣布了一項大赦，根據這項大赦，數以千計的普通法囚犯獲得減刑。據阿爾及利亞總統府稱，目前正在制定一項 "特別法"，該法應當允許被拘留的持不同政見的政治抗議者從大赦中受益。