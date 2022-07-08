安哥拉前總統多斯桑托斯在西班牙去世

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安哥拉前總統何塞-愛德華-多斯桑托斯於2022年7月8日星期五在西班牙巴塞羅那一個診所中去世，享年79歲。安哥拉政府宣布從周六起舉行為期五天的國喪。

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安哥拉政府在其社交媒體臉書Facebook頁面上宣布多斯桑托斯去世的消息。這位安哥拉前領導人已患病多年，但最近幾個月，健康狀況明顯惡化，於6月23號因心臟病發作入住巴塞羅那的一個診所直到去世。

多斯桑托斯被稱為 "Zedu"，白手起家。他是一名瓦工的兒子，在首都羅安達的棚戶區長大。作為一名反對葡萄牙殖民者的積極分子，他在19歲時加入了安哥拉人民解放運動，然後參加了武裝鬥爭。1975年安哥拉獨立時，已經是人民解放運動中央委員會的成員。之後，他加入了政府，成為總理，在安哥拉首任總統阿戈斯蒂紐-內圖去世後，於1979年成為總統，之後掌握了近四十年的權力，但從未當選過。

法國世界報指出，在近四十年的時間裡，多斯桑托斯一直是國家元首和安哥拉人民解放運動的領導人，他以鐵腕方式統治着自己的國家，在被迫流亡之前將石油收入轉給自己的部族。

他的一生經歷了與葡萄牙殖民者的武裝鬥爭，隨後是二十七年的內戰（1975-2002年），之後他開始用數十億石油美元重建國家，但其中一些被他的部族貪污了。

作為世界上石油儲藏最為豐富的國家之一，安哥拉的財政收入90%依賴石油。安哥拉一度也曾是世界上經濟增長最快的國家之一，但從2014年開始，經濟狀況因石油價格下跌而受到影響，但總統家族的財富卻不僅不減反而增長了數十億，他的長女伊莎貝爾更是被《福布斯》雜誌認為是非洲最富有的女人。權利無疑讓阿戈斯蒂紐-內托的繼承人變成了一個殘暴和腐敗的專制者，他對大多數安哥拉人的命運無動於衷，任他們飽受悲慘和沉默生活的折磨。

在其豪華的宮殿里，多斯桑托斯鐵腕指揮着非洲最發達的安全控制機構之一，用武力鎮壓所有的異議人士。他監禁記者、人權和民主活動家。在安哥拉人民解放運動內部羞辱並解僱任何被認為太有野心的幹部，但卻沒能讓他的一個兒子繼承他的位置並延續王朝。

多斯桑托斯最終支持本黨候選人，即他的上一任國防部長若昂·洛倫索在2017年8月的總統大選中獲勝，始料未及的是，洛倫索上台後就發起了一場聲勢浩大的反腐運動，並沒有因得到支持而放過此前一直無人敢碰的多斯桑托斯家族。在經歷了三十八年統治後，這個曾經想成為民族解放英雄的人發現自己的國家已無立足之地，於2018年離開了安哥拉；之後再也沒有踏上故土。

在2018年9月8日發表的最後一次演講中，多斯桑托斯曾說，他正在為自己過去的 "錯誤 "承擔責任，但沒有具體說明是哪些錯誤。