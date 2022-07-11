警方抓捕兩名南非酒吧槍擊案嫌犯

槍擊案

7月10日凌晨，多名槍手闖入南非約翰內斯堡西南部索韋托（ Soweto）鎮的一家酒吧，向顧客隨機開槍，造成至少19人死亡。南非警方表示，槍手進入酒吧時持有步槍和9毫米手槍。案發後，槍手乘坐一輛白色麵包車逃離現場。11日警方宣布他們抓捕了兩名嫌犯。這兩人都與彼得馬里茨堡（Pietermaritzburg）槍擊案有關聯。

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豪登省警察局長伊萊亞斯·馬韋拉對媒體表示，此次槍擊事件似乎是對無辜顧客的一次殘酷襲擊。

案發的酒吧內部過道十分狹小，僅有一處入口，其所在的區域是索韋托當地的貧民窟，整個社區有至少3000名居民，大部分是失業者。由於該地區近三年處於斷電狀態，生活條件十分簡陋，隨處可見人和家畜共同居住。

索韋托的社區領袖塔班·莫洛伊指控警方出警太慢，“他們（警察）花了五個小時才來。人們不知道該怎麼辦，婦女和兒童無助地哭泣。”

7月10日，南非東南部誇祖魯-納塔爾省一家酒吧也發生槍擊案，造成4人死亡。

據英國《衛報》報道，南非警方指出兩起槍擊案具有相似性，正在調查兩起案件是否有關聯。

南非總統馬塔梅拉·西里爾·拉馬福薩發表講話，並向兩起槍擊案受害者家屬表示哀悼，“作為一個國家，我們不能允許暴力罪犯以這種方式恐嚇我們。”