南非警方可能抓獲蒙面殺手

南非/離奇命案

南非近日發生2起震驚全國、共計造成19人喪命的酒吧槍擊案，警方表示已逮捕與其中一案相關的2名嫌犯。南非警方沒有提及這兩起案件是否與上個月末一起夜店離奇22人死亡案有關。沒有消息報告該死亡案已經破案。

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據法新社報道，南非近期連發兩起酒吧槍擊案，共釀19死，警方11日逮捕2人。

南非東部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）彼得馬里茨堡（Pietermaritzburg）一處酒吧9日晚間發生槍擊案，兩名男子不分青紅皂白濫射，造成4死8傷，警方隨後展開調查。

警方在聲明中形容這次的逮捕行動是「第一步」，他們會「將計畫南非最血腥周末的犯嫌全部一網打盡」。不過聲明沒有提供更多細節。

據法新社說，另一起於10日發生在約翰尼斯堡（Johannesburg）鄰近城鎮蘇威托（Soweto）的槍擊案，造成15名夜間出遊的民眾喪命，包含2名女性。

警方發言人特巴（Lirandzu Themba）告訴法新社，警方認為遭羈押的兩人與彼得馬里茨堡槍擊案有關。

南非警方沒有提及上個月25日深夜，在南部城市東倫敦（East London）一家酒館發生的一起離奇命案。當地報告在一家酒館店內發現至少22人屍體，死者年齡皆為18至20歲，而且身上無開放性傷口。警方當時稱排除槍殺與踩踏致死。