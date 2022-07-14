剛果民一家中國採礦遭襲擊

剛果金/中國金礦

剛果民主共和國東部的一家中資採礦公司的一名剛果僱員被槍手殺害，另一名受重傷。襲擊者的身份尚未確定，目標是東方資源剛果公司（ORC）在姆文加（南基伍省）金礦區卡博格的兩名機器操作員。當地10多家採礦公司因民眾與社群投訴已經暫停開採，而遭襲擊的礦業公司新近獲得許可重新採礦，但抗議聲音仍然不斷，當地民眾指中國開礦造成當地安全受到威脅。

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據法新社報道，中國礦業公司在剛果民主共和國布卡武遭到襲擊：1人死亡，1人重傷。該地區的軍隊新聞處說，一名司機被打死，一名工人被子彈打傷，軍方提及遭 "武裝匪徒 "的襲擊。

東方資源剛果公司ORC是去年被該地區省級當局暫停金礦開採活動的半打公司之一，因為他們被指控沒有尊重採礦守則和當地人民的權利。

然而，ORC現在被允許恢復其業務，因為當局認為已經從該公司得到了足夠的保證。但這一決定在該地區引起了敵對反應，特別是來自民間社會組織的反對，一些社群組織在7月6日說，他們得知這一消息後感到 "遺憾和沮喪"。

據一位接近ORC公司的匿名人士說，周三的襲擊 "是悲劇性的破壞行為"。而且這是在當地社區和該公司之間的討論即將結束時發生的，該公司已經向社群和剛果當局做出了 "明確的承諾"。據這一消息來源稱，是"仇恨信息 "導致了這次暴力襲擊。

就這一起槍殺事件，對於姆文加地區 "民間社會協商框架 "的協調員Hilaire Isombya來說，這證明了中國公司的採礦活動是該地區不安全的根源。他在發給新聞界的一份聲明中解釋，“這就是為什麼我們邀請南基伍省省長再次暫停這些採礦活動。”