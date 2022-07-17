肯尼亞2022年大選引歐盟關注

非洲政治 / 肯尼亞選舉

瀕臨印度洋的東非國家肯尼亞（KENYA），也被譯作肯亞。該國預計在三周後（2022年08月09日星期二）進行的大選投票，不僅要選舉新一屆總統，還要選出國會兩院的議員，以及地方行政長官和地方議會的民選代表。就此，歐洲聯盟（UE）決定將派遣近200名選舉觀察員，已避免發生類似2017年上一次選舉時曾出現的爭議。

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據本台法廣RFI法文網2022年07月17日星期天報導，在距離肯尼亞大選還有不到一個月之際，相關參與方想要避免出現2017年時曾發生的：首次投票結果因選舉 “不規範” 遭最高法院取消，然而重新投票卻被反對派抵制的情形。而2022年的新一屆大選，觀察者注意到已有組織宣布予以抵制。就此，歐洲聯盟（UE）在07月16日周六正式決定派出一支觀察團。

歐盟觀察肯尼亞2022年大選 -

本台法廣RFI通訊員阿爾巴娜(Albane Thirouard)發自內羅畢（Nairobi）的消息說，歐盟任務團將在08月09號肯尼亞2022年大選投票日當天派出180名觀察員前往投票站。其中48人已經抵達肯尼亞。他們中包括一些選舉專家。這個任務的總預算近800萬歐元。

歐盟寄語肯尼亞2022年大選 -

RFI Image Archive / KENYA : UE va envoyer près de 200 observateurs lors des élections du 9 août 2022. Ici, des affiches de campagne, dans une rue de Nairobi, des deux principaux candidats à l’élection présidentielle du 09 août 2022 au Kenya, l’opposant Raila Odinga et l’actuel vice président William Ruto. (illustration) © RFI/Robert Minangoy

歐盟觀察團團長告訴媒體，現已開始觀察競選，並將跟蹤整個進程，直到選舉結束。在投票日當天，歐盟的觀察員們將注意投票站的開門、投票，以及點票結果的傳送。他們認為，這個選舉進程將是可信的、透明的，並將在和平中展開。

歐盟已確定了需要警惕重點 -

這個選舉觀察團的女副團長指出，歐盟已經確定了幾處需要警惕的要點。尤其會注意讓肯尼亞人所擔心的，選舉進程的所有階段是否遵守法律框架：這包括選民們的登記，還有競選。歐盟還要監督媒體和社交網絡的作用，以及一些特別因素：比如選舉科技的使用，婦女和弱勢群體的角色。肯尼亞公民社會已經多次針對虛假新聞和仇恨言論的擴散發出警告。

肯尼亞民間支持歐盟觀察團 -

本台法廣RFI內羅畢通訊員指出，歐盟觀察團將得到肯尼亞公民社會的支持。該國的民間選舉觀察團體Elog打算在投票日當天，派出5000名觀察員。

RFI Image Archive / KENYA : l'Union Africaine et l'IGAD (Autorité Inter-Gouvernementale pour le Développement) ont, elles aussi, déjà annoncé envoyer leur propre mission d’observation dans le pays pour le scrutin du 09 août 2022. Ici, des dirigeants de l'IGAD. (illustration) © state house Kenya / RFI Image Archive

非洲聯盟（UA）和東非地區政府間發展組織伊加特（IGAD）也都已宣布，將會派出它們自己的觀察團前往肯尼亞，監督2022年08月09日的投票。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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