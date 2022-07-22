薩赫勒:法國支持安全促進發展

非洲安全 / 法國反恐

在非洲薩赫勒地區打擊恐怖主義的法國新月形沙丘行動(Barkhane)現任指揮官米雄將軍（Laurent Michon）的任務接近尾聲。周四，他在布基納法索首都瓦加杜古召開的新聞發布會上表示，武裝團體依舊是薩赫勒地區國家的壓力，並有往下移動的趨勢。法國當局所希望的新模式為，在支持安全的同時促進發展。

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據本台法廣RFI法文網2022年07月22日星期五報導，法國新月形沙丘反恐行動(Barkhane)現任指揮官於近期曾巡視西非地區。米雄將軍（Laurent Michon）周四在布基納法索首都瓦加杜古召開的新聞發布會上點到法國從馬里撤兵，以及在尼日爾的新機能。到8月底之前，法國兵力的人數將由4000人減少到2500人。

武裝團體仍是薩赫勒地區國家的壓力 -

本台法廣RFI通訊員亞雅（Yaya Boudani）發自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息說，任務即將結束的新月形沙丘(Barkhane)軍事行動現指揮官米雄將軍（Laurent Michon）強調，武裝團體仍對薩赫勒地區的國家造成壓力，尤其是在布基納法索。

RFI Carte Archive / Burkina Faso. 存檔地圖：布基納法索 © RFI Carte Archive

法國米雄將軍指出，伊斯蘭戰鬥人員的威脅，在布基納法索和尼日爾的漫長邊境一線，有向下朝南移動的趨勢，與貝寧、多哥和尼日利亞等國的關聯略有增多。這種趨勢不太好，鑒於聯繫在增加。人們看到，在北部的一些地區有紮根的形式。但還有在馬裡邊境沿線，威脅的確朝下移動了。

武裝團體的裝備源自薩赫勒地區軍隊 -

新月形沙丘(Barkhane)行動的法國指揮官認為，如今恐怖主義團體的第一大軍火供應源是區域內部分國家的軍隊。他指出，哨所被占、武器和彈藥遭掠奪，成為恐怖主義團體軍火來源的情況不因被忽視。

法國希望在薩勒赫支持安全促進發展 -

對米雄將軍（Laurent Michon）而言，在尼日爾的新部署不是新月形沙丘(Barkhane)軍事行動的翻版，而是軍事與發展相結合。他表示，儘管法軍退出馬里，但仍將繼續以新的形式為薩赫勒地區國家的軍隊提供支持。

RFI Image Archive / Burkina : le général Michon fait le point sur l'opération Barkhane dans la région, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, vendredi 11 mars 2022. Ici, le Général de division Laurent Michon, commandant de l’opération Barkhane. (illustration) © defense.gouv.fr

這名將軍表示，法國當局所希望的新模式為，在支持安全的同時，促進有意願的國家的發展。這是在重申，與恐怖主義作鬥爭顯然不僅只是軍事上的，而是以不同形式，應對可變的地緣幾何環境。

法國將軍表示私營安保集團構成威脅 -

此外，本台法廣RFI法文報導還說，新月形沙丘反恐行動(Barkhane)現任指揮官還發出警告，私營安保集團對薩赫勒地區國家的經濟資源構成威脅。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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