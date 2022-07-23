喀麥隆:燃油供應緊張首都尤甚

非洲社會 / 燃油供應

位於非洲中西部、瀕臨大西洋幾內亞灣的喀麥隆，當前的燃油供應十分緊張。尤其是在首都雅溫得（Yaoundé）。在該國經濟中心、海港城市杜阿拉（Douala）情況略好，但柴油也已告罄。本台法廣RFI通訊員在該國的加油站，現場採訪在排隊駕車人。

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據本台法廣RFI法文網2022年07月22日星期五報導，在喀麥隆，燃油就算是在加油站里也變得罕見。情況尤其是在首都雅溫得更緊張。以尋覓稀世罕物來形容駕車人如今加油的難度，一點也不誇張。經濟中心杜阿拉的狀況讓人感到擔憂。柴油屬於當地成品油傳統銷售渠道中的緊俏物資。

喀麥隆首都燃油匱乏更嚴重 -

本台法廣RFI通訊員波利卡普（Polycarpe Essomba）發自喀麥隆的消息說，當地時間周四早上，在位於杜阿拉（Douala）的喀麥隆油庫公司（SCDP）的大門鐵柵欄前，一排油罐汽車正在進出。大部分車輛的目的地首都雅溫得（Yaoundé）。一位不願透露姓名的職員告知，在那裡更加能夠感受得到燃油匱乏問題的嚴重程度。

喀麥隆加油站柴油已經告罄 -

然而，在杜阿拉，駕車人所面臨的情況也如此，尤其是柴油供應已陷入絕境。以受訪者帕特里克（Patrick）為例，一些人甚至停車入庫。他在接受採訪時說，車留在家裡了。因為他之前走遍了全城的所有加油站，但仍沒能加上油。

RFI Carte Archive / Cameroun. 存檔地圖：喀麥隆 RFI / Latifa Mouaoued

另一名在加油站中偶遇的駕車人也接受了採訪，他微笑着說，他把自己的柴油車加滿了油，但停着沒開。而是駕駛他妻子的汽油車。他現在之所以還能駕車，因為汽油還是有的。在杜阿拉的加油站里能夠找得到。

喀麥隆當局表態為息事寧人 -

喀麥隆能源和水資源部信誓旦旦地說，大量的庫存汽油和柴油正在發往全國各大主要消耗點。但這並不足以讓市場完全平靜下來。與此同時，各種黑市正在蓬勃發展。

RFI Image Archive / Cameroun : le pays touché par une pénurie de carburant. Ici, une avenue commerçante animée à Douala. (illustration) © RFI / Pierre René-Worns

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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