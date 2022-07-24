突尼斯明舉新憲法公投

突尼斯/新憲法公投

突尼斯將於7月25日星期一就新憲法舉行全民公決，公投距離突尼斯總統在去年12月中旬推出的新憲法和定於年底舉行的議會選舉只有幾個月時間。新憲法將取代2014年的憲法，將賦予總統更為廣泛的權力。新憲法在突尼斯引發對立意見。

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突尼斯處在舉行對國家未來至關重要的憲法公投的前夕。據本台特別突尼斯記者Magali Lagrange報道，在突尼斯市中心布爾吉巴大道的一家酒店裡，Mourakiboun正準備觀察投票，並已經提出了它對投票前過程的評議。例如，該組織注意到，提交給公投的文本是在6月30日公布的，離投票開始只有幾天時間。這沒有給民眾留下多少時間來討論研判。

Mourakiboun還對任命總統選定的選舉機構新成員與組織投票的短暫時間（不到三個月）感到遺憾。

投票在7月25日舉行，這一天也是突尼斯共和國日，也是總統暫停由Ennahdha黨主導的議會一年後的周年日。一些觀察家指出，由於圍繞新憲法的辯論，2014年憲法的起草工作花了兩年多的時間。這一次，該進程是在年初啟動的，在網上進行了大眾諮詢，卻沒有討論集會。

周六上午，突尼斯市中心發生了一場新的示威活動，由反對派聯盟救國陣線召集。據組織者說，有幾百人參加，他們要求總統下台。

然而，總統凱斯-賽義德在突尼斯民眾中仍有許多支持者，正如法籍突尼斯歷史學家和突尼斯問題專家索菲-貝西斯所解釋的那樣："自2021年7月25日的政變以來，突尼斯的輿論極為分裂。大多數人支持凱斯-賽義德總統，原因很簡單：民粹主義的話語總是能帶來好處。現在，隨着凱斯-賽義德總統，我們處於民粹主義總統的統治下。

突尼斯知識分子學術界擔心，2011年阿拉伯之春的革命成就將隨着新憲法而被埋葬。