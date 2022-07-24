維和:聯合國副秘書長趕赴馬里

非洲安全 / 聯合國維和

聯合國負責維和事務的副秘書長拉克魯瓦（Jean-Pierre Lacroix）是一名出自法國的外交官。據日程，他應該從周日開始對馬里展開訪問，就延長聯合國維和部隊馬里多層面綜合穩定團（Minusma），簡稱馬里穩定團任期一事做評估。在過去兩周，巴馬科當局先是於07月10日星期天抓捕了49名科特迪瓦軍人，之後又在07月20日本周三驅逐了聯合國馬里穩定團（Minusma）的發言人Olivier SALGADO。

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據本台法廣RFI法文網2022年07月24日星期天的報道，在關係緊張的氣氛下，聯合國負責維和事務的副秘書長拉克魯瓦（Jean-Pierre Lacroix）按計畫應於當天開始訪問馬里。聯合國維和部隊與馬里軍政府之間的關係在最近幾周嚴重惡化。在預計為期5天的行程中，負責維和事務的聯合國副秘書長將與馬里過渡當局一起評估延長聯合國維和部隊馬里多層面綜合穩定團（Minusma）任期的事宜。

聯合國副秘書長出訪馬里實屬事發突然 -

本台法廣RFI通訊員卡莉（Carrie Nooten）發自紐約（New York）的消息說，這一訪問不是事先預計進行的，或者說至少是因巴馬科在兩周前逮捕了49名科特迪瓦軍人而被提上了日程。

馬里穩定團發言人被逐因社交媒體言論 -

聯合國負責維和事務的副秘書長至07月28日星期四截止的馬里行程，正式訪問目的是要與巴馬科當局討論聯合國維和部隊馬里多層面綜合穩定團（Minusma）任務期限延長一年的事宜，相信其赴馬里旨在緩和兩周以來雙方不斷升溫的矛盾，結果導致聯合國馬里穩定團（Minusma）發言人遭驅逐。

RFI Carte / Mali. 存檔地圖/ 馬里 RFI Carte

巴馬科當局指責，聯合國維和部隊的這名發言人，在49名科特迪瓦軍人於07月10日被捕之後，在社交媒體推特（Twitter）上發表了內容令其無法接受的推文。

聯合國副秘書長尋求共識輪換維和軍人 -

聯合國方面認為，不應打斷西非經濟共同體（CEDEAO）在本月初首腦峰會時所認可的過渡活力。

RFI Image Archive / Cédéao : le 61e sommet ordinaire a pris fin le dimanche 03 juillet 2022 à Accra, au Ghana. (illustration) 存檔圖片/西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）第61屆首腦會議2022年07月03日星期天在加納首都阿克拉舉行。 © RFI / Serge Daniel

本台法廣RFI法文網指出，聯合國負責維和事務副秘書長本次訪問馬里的兩大看點分別為：聯合國可能將會澄清兩周前被巴馬科當局抓捕的49名科特迪瓦軍人的身份，和找到輪換聯合國維和部隊馬里穩定團（Minusma）1萬4千名軍人的解決辦法，儘管，巴馬科過渡政府在幾個月前就已率先做手展開。

RFI Dessin / Le Mali suspend la diffusion de RFI et France 24. (illustration) © RFI Dessin

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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