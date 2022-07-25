喀麥隆:法國總統訪非洲的首站

非洲政治 / 法國外交

法國總統馬克龍預計周一抵達，其取得連任後首次非洲訪問行程的第一站喀麥隆。就此，法國媒體的一名非洲問題專家Antoine Glaser接受了本台法廣RFI“非洲嘉賓”專欄（Chronique Invité Afrique）的採訪。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍在贏得連任後，首次出訪非洲，按計畫應該在今天周一（2022年07月25日）抵達首站喀麥隆。就此，本台法廣RFI“非洲嘉賓”專欄（Chronique Invité Afrique）在周一早上刊出了對國際知名的法國非洲問題記者Antoine Glaser的一個專訪。下面是一段節選以供分享。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法廣電台“非洲嘉賓”專欄 © Studio Graphique FMM

法國的這名非洲問題專家以問答形式分析了為何法國總統本次出訪非洲選擇了喀麥隆為第一站，之後前往貝寧和幾內亞比紹，而不是此前傳聞中的安哥拉或南非等國。

喀麥隆在烏克蘭戰爭爆發後與俄羅斯簽署了軍事合作協議 -

法國非洲問題知名記者Antoine Glaser解釋說，他認為，這確實是一種急需。喀麥隆在四月份與俄羅斯簽署了軍事防衛合作協議。人們可以注意到喀麥隆幾乎是自現總統比亞掌權以來，與巴黎之間的關係就一直複雜。他喀麥隆總統的個人安全是由以色列負責。在英語區，有許多人們很少談及的英國特種部隊特別空勤團(SAS-Special Air Service)。給人的印象似乎是，法國此前沒看到非洲中部走向世界。

法國總統馬克龍訪問非洲首站選喀麥隆意義超越兩國關係 -

法國的這名非洲問題知名記者在接受法廣RFI記者Sébastien Németh 的採訪中還表示，喀麥隆是一個具有戰略意義的國家。馬克龍總統本次訪問喀麥隆屬於地緣政治和地緣戰略範疇，超過兩國關係上的意義。

RFI Carte Archive / Cameroun. 存檔地圖：喀麥隆 Latifa Mouaoued/RFI

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.