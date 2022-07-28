貝寧迎法國總統 釋反對派人士

非洲社會 / 民主政治

正在非洲訪問的法國總統馬克龍(Président Emmanuel Macron)周四抵達本次行程的最後一站幾內亞比紹（Guinée-Bissau簡稱幾比）。法國總統此前周三在科托努(Cotonou)與貝寧（Bénin也被譯作貝南）總統塔隆（Président Patrice Talon）舉行了會晤。該國司法當局也在2022年07月27日星期三這一天讓30名反對派人士出獄。貝寧主要反對派對此持正面態度。

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據本台法廣RFI法文網2022年07月28日周四報導，貝寧司法當局在07月27日周三釋放了30名反對派活動人士。他們都是在2021年該國總統選舉時因造成混亂而被捕的。其中，包括一名前部長和一位著名活動人士。貝寧打擊經濟犯罪和恐怖主義法院(Criet - La Cour de Repression des Infractions Economiques et du Terrorisme）做出的這一決定是在法國馬克龍總統周三當天到訪貝寧，與塔隆總統談到相關話題之際。

獲釋者都與2021年總統選舉有關 -

這些反對派人士在走出監獄回家後，仍處於司法監督下。這是一種半釋放，但受益者們、他們的政黨和律師都為此鬆了口氣。獲釋者中有一名前部長、一位30來歲的活動積極分子和一家國營企業的前主管，被定性為親前總統博尼·亞伊（Boni Yayi）。

RFI Photomontage Archive / Bénin remet en liberté 30 militants de l'opposition pendant la visite d'Emmanuel Macron, le mercredi 27 juillet 2022. Tous ont été arrêtés pendant les troubles au moment du scrutin présidentiel béninois d’avril 2021. Ici, le président du Bénin Patrice Talon et l'opposant et ancien président Boni Yayi (illustration) © RFI Photomontage

本台法廣RFI科托努（Cotonou）通訊員讓-呂克（Jean-Luc Aplogan）指出，這批反對派人士都是在2021年04月總統選舉時被捕的。

貝寧當局第三次釋放反對派人士 -

在司法當局做出這一決定前幾個小時，貝寧國家元首曾宣布，他在與到訪科托努的法國總統會晤中的話題之一，涉及政治異見人士。兩者之間是巧合還是有因果關係仍是問號。接近權力的人士重申，這是第三波釋放反對派人士。之前兩次是在2021年10月和2022年6月。未獲釋的人則仍將繼續呆在獄中。

RFI Image Archive / FrancAfrique : le président français Emmanuel Macron prononce son discours lors de la restitution de 26 œuvres au Bénin, au musée du quai Branly à Paris, le 27 octobre 2021.(illustration) REUTERS - POOL / RFI Image Archive

貝寧總統塔隆曾提到大赦或特赦 -

本台法廣RFI法文報道注意到，貝寧總統在與法國總統舉行聯合新聞發布會時曾提及流亡的和在獄中的異議人士。塔隆總統表示，貝寧沒有政治犯，沒有任何人因政治觀點而被囚。但有人因在政治領域犯罪或違法而身陷囹圄。未來，在他的任內或之後，讓這些人享有大赦或特赦，這是有可能的。

貝寧反對派民主黨做出正面反應 -

貝寧反對派對釋放其活動積極分子持正面態度，但要求塔隆總統走得更遠。貝寧民主黨（Les Démocrates）的一名副主席在接受本台法廣RFI記者塞巴斯蒂安（Sébastien Németh）採訪時稱讚說，這是好事，塔隆總統處於正確的方向。這名受訪者還說，貝寧反對派一直要求釋放在獄者，讓流亡人士無條件返回，開展包容、透明與平和的選舉。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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