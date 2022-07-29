幾內亞比紹:法國願意合作反恐

非洲政治 / 法國外交

法國總統馬克龍（Président Emmanuel Macron）現已結束贏得連任後首次赴非洲的訪問行程，返回巴黎。法國總統周四在西非葡萄牙語國家幾內亞比紹（Guinée-Bissau）會晤了恩巴洛總統(Président Umaro Sissoco Embaló )。兩國元首表達了公共面對恐怖主義的意願。

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RFI Image Archive / Guinée-Bissau : l'instabilité au Sahel au cœur de la rencontre entre Macron et Embaló. La visite du jeudi 28 juillet 2022 à Bissau a été pour le Président Emmanuel Macron l’occasion de répéter sa nouvelle doctrine : la France en appui des organisations régionales africaines. Face aux menaces à la stabilité des pays, le président bissau-guinéen veut convier Emmanuel Macron au prochain sommet de l'institution. Une invitation acceptée par le chef de l'Etat français. (illustration) © AP - Jean-Francois Badias / RFI Image Archive

據本台法廣RFI法文網報道，2022年07月28日星期四，馬克龍總統在其本次非洲一行的最後一站，西非國家幾內亞比紹（Guinée-Bissau）與該國總統恩巴洛（Président Umaro Sissoco Embaló ）舉行了會晤。這也是以葡萄牙語為官方語言的幾內亞比紹首次迎接一位法蘭西的共和國總統。

幾內亞比紹總統是西非經共體現任主席 -

幾內亞比紹總統在今年07月初剛剛接任西非經濟共同體主席一職。馬克龍總統的到訪超越兩國關係上的意義。

RFI Image Archive / Guinée-Bissau : Président Umaro Sissoco Embaló vient de prendre début juillet 2022 la présidence tournante de la Cédéao. Ici, le Président de la République de Guinée-Bissau, sur RFI le 16 juillet 2020. (illustration) © RFI / Miguel Martins

本台法廣RFI特派記者阿美莉（Amélie Tulet）從比紹（Bissau）發回對部分民眾的採訪錄音片段。現場報道顯示，當地的氣氛如同過節。

RFI Image Archive / Guinée - Bissau : Palais présidentiel à Bissau. (illustration) © RFI

一名前來歡迎馬克龍總統的民眾用法語稱讚說：“人們難以用言語形容法國總統訪問比紹，這是歷史性的。我們真誠歡迎他的到來。”

幾內亞比紹總統提出共同應對恐怖主義 -

幾內亞比紹總統也在講話中對馬克龍總統的到訪予以正面肯定。恩巴洛總統用法語說：“法蘭西總統是聯合國安理會的常任理事。今天在比紹總統一側，顯示了更強的力量，如同弟兄一般。這就是團結互助。”

馬克龍總統表示願意合作打擊恐怖主義 -

馬克龍總統則在發言中表示，法國接受比紹的邀請，共同面對恐怖主義團夥。巴黎有意願就此合作。

RFI Carte Archive / Guinée-Bissau: l'instabilité au Sahel au cœur de la rencontre entre Macron et Embaló. Ici, une carte de la Guinée-Bissau. (illustration) 存檔地圖：幾內亞比紹 RFI / Anthony Terrade

法國總統馬克龍：“比紹總統告知他想要組織一次西非經濟共同體峰會的意願，邀請法國建立這一共同的議程面對恐怖主義團夥。我想要告訴他，我們有意願在此方向上合作。”

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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