布基納法索:有女性涉恐怖主義

RFI Image Archive / Burkina Faso : Le gouvernement annonce la mise en place d’une direction générale, « femme, paix et sécurité» au sein du ministère du Genre et de la Famille. Elle a pour but de permettre aux femmes de participer réellement au processus de paix. Ici, Marche des femmes contre le terrorisme à Ouagadougou, Burkina Faso, le 12 octobre 2018. (illustration)

RFI / Yaya Boudani