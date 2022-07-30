布基納法索:有女性涉恐怖主義
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非洲薩赫勒地區國家布基納法索政府注意到，恐怖主義武裝團夥活動中發現有女性的參與。她們以不同形式為開展武裝鬥爭的人員提供支持。當局對此深感不安，尋求化解之道。
據本台法廣RFI法文網2022年07月30日星期六報道，布基納法索政府擔心在恐怖主義團體一側的婦女。瓦加杜古當局注意到，有越來越多的女性參與恐怖主義武裝團夥的行動。過渡政府呼籲這一婦女放下武器，參與到社區的對話進程之中。
布基納法索恐怖主義活動得到一些婦女的支持 -
本台法廣RFI通訊員亞雅（Yaya Boudani ）發自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息說，反聖戰行動指揮官指出，在布基納法索最近發生的、針對防衛安全力量的襲擊活動中，在恐怖主義分子一側發生了一些女性的身影。
布基納法索國防安全力量表示，三周前的07月10日，在桑馬滕加省（Sanmatenga）的巴薩洛戈（Barsalogho），一些婦女鼓勵戰鬥在恐怖主義份子一側。
本周早些時候，在蘇姆省（Soum）的凱爾博（Kelbo），07月25日星期一，襲擊武裝力量小分隊的恐怖份子傷員得到一些婦女的救護。
布基納法索婦女支持恐怖主義活動呈多種形式 -
布基納法索性別與家庭部的部長Salimata Nebié Conombo夫人指出，在恐怖主義團夥一側積極參與活動的婦女呈現多種形式。過渡當局對婦女在布基納法索參與恐怖主義襲擊的規模感到擔憂，並呼籲放棄武裝鬥爭。
布基納法索過渡政府尋求對話解決問題的途徑 -
至於化解之道，本台法廣RFI法文網報導指出，布基納法索政府宣布，在性別與家庭部（ministère du Genre et de la Famille）內設置一個總局負責"女性、和平與安全"。這一機構旨在讓婦女，通過社會調解和談判，可以切實地參與到和平進程。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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