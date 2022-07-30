非洲社會 / 婦女家庭

布基納法索:有女性涉恐怖主義

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RFI Image Archive / Burkina Faso: le gouvernement s'inquiète de la présence de femmes aux côtés des groupes terroristes. Ici, les forces spéciales burkinabè devant la maison où se trouvaient les terroristes présumés, le 22 mai 2018. (illustration)
RFI Image Archive / Burkina Faso: le gouvernement s'inquiète de la présence de femmes aux côtés des groupes terroristes. Ici, les forces spéciales burkinabè devant la maison où se trouvaient les terroristes présumés, le 22 mai 2018. (illustration) RFI / Yaya Boudani
作者： 尼古拉
7 分鐘

非洲薩赫勒地區國家布基納法索政府注意到，恐怖主義武裝團夥活動中發現有女性的參與。她們以不同形式為開展武裝鬥爭的人員提供支持。當局對此深感不安，尋求化解之道。

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Image RFI Carte - Burkina - Sécurité - pays
FMM - RFI Image Archive / Burkina Faso : la carte réactualisée du ministère français des Affaires étrangères concernant la situation du Burkina Faso, au 15 août 2020. (illustration) FMM RFI Image Archive / Ministère français des Affaires étrangères

據本台法廣RFI法文網2022年07月30日星期六報道，布基納法索政府擔心在恐怖主義團體一側的婦女。瓦加杜古當局注意到，有越來越多的女性參與恐怖主義武裝團夥的行動。過渡政府呼籲這一婦女放下武器，參與到社區的對話進程之中。

布基納法索恐怖主義活動得到一些婦女的支持 -

本台法廣RFI通訊員亞雅（Yaya Boudani ）發自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息說，反聖戰行動指揮官指出，在布基納法索最近發生的、針對防衛安全力量的襲擊活動中，在恐怖主義分子一側發生了一些女性的身影。

 

Image RFI Archive - Burkina Faso - Barsalogho - camp de réfugiés
RFI Image Archive / Burkina Faso : Barsalogho est un département et une commune rurale de la province du Sanmatenga. Ici, camp de réfugiés à Barsalogho. (illustration) © Thomson Reuters Foundation/Nellie Peyton

布基納法索國防安全力量表示，三周前的07月10日，在桑馬滕加省（Sanmatenga）的巴薩洛戈（Barsalogho），一些婦女鼓勵戰鬥在恐怖主義份子一側。

Image RFI - Burkina Foso - Soum
RFI Carte / Burkina Faso : la situation se dégrade de jour en jour dans la province du Soum. Ici, une carte du pays indiqué la province du Soum. (illustration) RFI

本周早些時候，在蘇姆省（Soum）的凱爾博（Kelbo），07月25日星期一，襲擊武裝力量小分隊的恐怖份子傷員得到一些婦女的救護。

布基納法索婦女支持恐怖主義活動呈多種形式 -

布基納法索性別與家庭部的部長Salimata Nebié Conombo夫人指出，在恐怖主義團夥一側積極參與活動的婦女呈現多種形式。過渡當局對婦女在布基納法索參與恐怖主義襲擊的規模感到擔憂，並呼籲放棄武裝鬥爭。

布基納法索過渡政府尋求對話解決問題的途徑 -

至於化解之道，本台法廣RFI法文網報導指出，布基納法索政府宣布，在性別與家庭部（ministère du Genre et de la Famille）內設置一個總局負責"女性、和平與安全"。這一機構旨在讓婦女，通過社會調解和談判，可以切實地參與到和平進程。

Image RFI Archive - Burkina Faso - femmes
RFI Image Archive / Burkina Faso : Le gouvernement annonce la mise en place d’une direction générale, « femme, paix et sécurité» au sein du ministère du Genre et de la Famille. Elle a pour but de permettre aux femmes de participer réellement au processus de paix. Ici, Marche des femmes contre le terrorisme à Ouagadougou, Burkina Faso, le 12 octobre 2018. (illustration) RFI / Yaya Boudani

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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