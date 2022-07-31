南非:2022世界護林員日悲劇

非洲生態 / 森林保護

07月31日是世界護林員日（15e Journée mondiale des Rangers）。2022年的這一天，南非的護林員們處於悲痛之中。他們的楷模安東·姆津巴(Anton Mzimba)在本周被殺害。這是一位極具知名度的南非護林員，年僅42歲，但卻有長達25年的資歷。他不僅因工作表現被授予過獎章，也曾得到媒體的廣泛報導。但他在自己的家門口遭到槍殺。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法文網2022年07月31日星期天的報導，在迎來第15個世界護林員日的這一周，為南非克魯格（Kruger）國家公園Timbavati私人自然保護區工作的知名護林員安東·姆津巴(Anton Mzimba)，被槍殺在自己的家門口。

護林員的職業風險 -

本台法廣RFI通訊員羅曼（Romain Chanson）發自約翰內斯堡（Johannesbourg）的消息說，具有媒體知名度、被授予過工作獎章的安東·姆津巴(Anton Mzimba)在從業25年後遭殺害。

RFI Carte Archive / Afrique du sud. 存檔地圖 / 南非 © RFI Carte

他生前負責位於南非北部的克魯格（Kruger）國家公園Timbavati私人自然保護區的安全負。他遇害的原因目前尚未明確，但他知道因其工作而遭受的人身威脅。他的被害提醒人們，野生環境捍衛者們所承擔的風險。

南非盜獵犀牛大增 -

安東·姆津巴(Anton Mzimba)曾說，他更害怕的是人類。這位護林員生前是與獅子和大象同行。他確實死在自己人類的手中，三名男子把他放倒在其家門口，還朝他的妻子射擊。

安東·姆津巴(Anton Mzimba)生前知道，他有生命危險。他自認是一名保護野生生物的英雄。這名護林員不斷地揭露盜獵者的身份，尤其是涉及盜獵犀牛角。2021年，南非有450頭犀牛慘遭盜獵者殺害，比2020年攀升了13%。

護林員需面對選擇 -

要不遭到威脅，要不接受賄賂。護林員是盜獵者途中的障礙。為了便於非法活動，護林員會遭到威脅，或受到賄賂的誘惑。就安東·姆津巴(Anton Mzimba)，南非環境部女部長指出，這強調了護林員為保護自然所面對的日常威脅。在英國，威廉王子（prince William）向這名他所認識的護林員的勇氣致意。

許多護林員遭謀殺 -

本台法廣RFI法文網在報導中還指出，從2021年6月至今，非洲有上百名護林員失去了生命。他們中的許多人是被謀殺的。

RFI Image Archive / Journée mondiale des Rangers 2022 (le 31 juillet) : une centaine de rangers en Afrique ont perdu la vie depuis juin 2021, beaucoup d'entre eux dans des homicides. Ici, une patrouille de rangers pendant des exercices d'entraînement dans la réserve de Chinko. (illustration) RFI/Charlotte Cosset

據介紹，在國際護林員基金會(IRF-International Rangers Federation)的倡導下，7月31日“世界護林員日”設立於2007年，旨在紀念為保護野生動植物而犧牲的護林員。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.