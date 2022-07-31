南非:2022世界護林員日悲劇
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07月31日是世界護林員日（15e Journée mondiale des Rangers）。2022年的這一天，南非的護林員們處於悲痛之中。他們的楷模安東·姆津巴(Anton Mzimba)在本周被殺害。這是一位極具知名度的南非護林員，年僅42歲，但卻有長達25年的資歷。他不僅因工作表現被授予過獎章，也曾得到媒體的廣泛報導。但他在自己的家門口遭到槍殺。
據本台法廣RFI法文網2022年07月31日星期天的報導，在迎來第15個世界護林員日的這一周，為南非克魯格（Kruger）國家公園Timbavati私人自然保護區工作的知名護林員安東·姆津巴(Anton Mzimba)，被槍殺在自己的家門口。
護林員的職業風險 -
本台法廣RFI通訊員羅曼（Romain Chanson）發自約翰內斯堡（Johannesbourg）的消息說，具有媒體知名度、被授予過工作獎章的安東·姆津巴(Anton Mzimba)在從業25年後遭殺害。
他生前負責位於南非北部的克魯格（Kruger）國家公園Timbavati私人自然保護區的安全負。他遇害的原因目前尚未明確，但他知道因其工作而遭受的人身威脅。他的被害提醒人們，野生環境捍衛者們所承擔的風險。
南非盜獵犀牛大增 -
安東·姆津巴(Anton Mzimba)曾說，他更害怕的是人類。這位護林員生前是與獅子和大象同行。他確實死在自己人類的手中，三名男子把他放倒在其家門口，還朝他的妻子射擊。
安東·姆津巴(Anton Mzimba)生前知道，他有生命危險。他自認是一名保護野生生物的英雄。這名護林員不斷地揭露盜獵者的身份，尤其是涉及盜獵犀牛角。2021年，南非有450頭犀牛慘遭盜獵者殺害，比2020年攀升了13%。
護林員需面對選擇 -
要不遭到威脅，要不接受賄賂。護林員是盜獵者途中的障礙。為了便於非法活動，護林員會遭到威脅，或受到賄賂的誘惑。就安東·姆津巴(Anton Mzimba)，南非環境部女部長指出，這強調了護林員為保護自然所面對的日常威脅。在英國，威廉王子（prince William）向這名他所認識的護林員的勇氣致意。
許多護林員遭謀殺 -
本台法廣RFI法文網在報導中還指出，從2021年6月至今，非洲有上百名護林員失去了生命。他們中的許多人是被謀殺的。
據介紹，在國際護林員基金會(IRF-International Rangers Federation)的倡導下，7月31日“世界護林員日”設立於2007年，旨在紀念為保護野生動植物而犧牲的護林員。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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