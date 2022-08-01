剛果(金):藍盔兵捲入東部衝突

非洲政治 / 社會衝突

剛果（金）東部地區爆髮針對聯合國穩定特派團（MONUSCO）的衝突事件，造成死傷，聯合國方面對此感到震驚。

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據本台法廣RFI法文網報道，剛果民主共和國東部地區自上周以來，爆髮針對聯合國維和軍人的抗議示威活動，雙方都有死傷。遇難者中包括聯合國的三名藍盔兵。

RFI Image Archive / RD Congo : des Casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu, le dimanche 31.07.2022, avant d'ouvrir la barrière et traverser la frontière congolaise au poste frontière de Kasindi, à Beni. Ici, un panneau d'affichage de la route Béni-Kasindi en RDC. (illustration) © RFI / Coralie Pierret

2022年07月31日星期天，在剛果（金）與烏干達邊境地區卡辛迪（Kasindi）的一個哨所，藍盔兵造成十多人傷亡。聯合國方面對此感到震驚。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也發表聲明說，對此嚴重事件表示“憤慨”。

聯合國方面對嚴重意外感到震驚 -

就此，本台法廣RFI記者皮埃爾（Pierre FIRTION）發回了聯合國剛果民主共和國穩定特派團（MONUSCO）負責保護和行動的特別副代表Khassim Diagne的一個講話錄音片段。這名特別副代表是由聯合國秘書長親自委任的。他說，聯合國對這一嚴重意外感到極度震驚和沮喪，這只能是加劇原本就已存在的緊張。聯合國立即發起了調查，並逮捕了相關軍人。聯合國方面將在權力範圍內，與剛果（金）當局一起，了解清楚事件。

剛果(金)公民社會人士表示遺憾 -

另外，本台法廣記者還傳回了剛果民主共和國卡辛迪（Kasindi）的公民社會一名負責人的採訪錄音片段。這名社區人士表示，對看到發生如此行為感到遺憾。

聯合國強調需要對這一事件問責 -

本台法廣RFI法文網在報道中還提到，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）以最堅定的措辭強調，需要確定這一事件的責任人。他還證實，現已啟動調查，相關軍事人員已遭拘禁。

RFI Image Archive / RD Congo : la semaine dernière avait été marqué par des manifestations meurtrières dans plusieurs villes de l’Est du pays pour réclamer le départ de la MONUSCO. Des soldats de la force des Nations Unies ont fait feu le dimanche 31 juillet 2022 sur des personnes présentes au poste-frontière de Kasindi, entre la RDC et l'Ouganda. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a souligné « avec la plus grande fermeté » la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements. Ici, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. (illustration) AP / RFI Image Archive

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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