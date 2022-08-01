剛果(金):藍盔兵捲入東部衝突

剛果（金）東部地區爆髮針對聯合國穩定特派團（MONUSCO）的衝突事件，造成死傷，聯合國方面對此感到震驚。
據本台法廣RFI法文網報道，剛果民主共和國東部地區自上周以來，爆髮針對聯合國維和軍人的抗議示威活動，雙方都有死傷。遇難者中包括聯合國的三名藍盔兵。
2022年07月31日星期天，在剛果（金）與烏干達邊境地區卡辛迪（Kasindi）的一個哨所，藍盔兵造成十多人傷亡。聯合國方面對此感到震驚。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也發表聲明說，對此嚴重事件表示“憤慨”。
聯合國方面對嚴重意外感到震驚 -
就此，本台法廣RFI記者皮埃爾（Pierre FIRTION）發回了聯合國剛果民主共和國穩定特派團（MONUSCO）負責保護和行動的特別副代表Khassim Diagne的一個講話錄音片段。這名特別副代表是由聯合國秘書長親自委任的。他說，聯合國對這一嚴重意外感到極度震驚和沮喪，這只能是加劇原本就已存在的緊張。聯合國立即發起了調查，並逮捕了相關軍人。聯合國方面將在權力範圍內，與剛果（金）當局一起，了解清楚事件。
剛果(金)公民社會人士表示遺憾 -
另外，本台法廣記者還傳回了剛果民主共和國卡辛迪（Kasindi）的公民社會一名負責人的採訪錄音片段。這名社區人士表示，對看到發生如此行為感到遺憾。
聯合國強調需要對這一事件問責 -
本台法廣RFI法文網在報道中還提到，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）以最堅定的措辭強調，需要確定這一事件的責任人。他還證實，現已啟動調查，相關軍事人員已遭拘禁。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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